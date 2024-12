Virginia Fonseca mostra registros de seu Natal luxuoso

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou diversas fotos de seu Natal luxuoso ao lado da família. Confira os registros!

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 52 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 25, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram diversas fotos do seu Natal luxuoso. A famosa posou sorridente ao lado do marido Zé Felipe e dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses.

Todos combinaram com looks na cor vermelha e Virginia fez questão de exibir vários registros da noite especial.

"Um pouco do nosso Natal. Coração cheio de gratidão por absolutamente tudo!! Celebramos a vida de Jesus com muito amor, felicidade, paz e alegria. Eu amo vocês galera!! Obrigada por terem feito parte das nossas vidas em 2024, em 2025 estamos juntos de novo, se Deus quiser. 2025 é nosso. Toda honra e glória a Deus", escreveu ela na legenda.

Bingo luxuoso

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão aproveitando que é a primeira vez que o casal vai celebrar a data na mansão que eles têm em Goiás e foram para lá de generosos nos presentes. Na terça-feira, 24, a influenciadora publicou fotos com o marido e os três filhos — Maria Alice, de três, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses — em clima natalino.

"Prontos para comemorar o aniversário de Jesus!! Primeiro Natal na nossa casa e estamos com o coração cheio de gratidão, primeiro de muitos, se Deus quiser! Um feliz e abençoado Natal para todos vocês", declarou Virginia na legenda da publicação. Nas fotos, a família aparece em volta de três grandes árvores de Natal e todos estão usando roupas vermelhas.

Nos Stories, Virginia mostrou detalhes da decoração da superfesta que preparou para a família. O evento natalino contou até com bingo e entre os prêmios tinha televisão 65 polegadas, cesta de bebidas, caixinha de som, iPhone, Apple Watch e produtos da sua marca de cosméticos.

Os internautas se impressionaram com os prêmios e comentaram o bingo online: "Qual valor da cartela mesmo? Kkk", brincou outro, "Quando eu for rica não direi nada, mas haverá sinais", se divertiu uma terceira internauta, "Que tudo já queria participar desse bingo um luxo", comentou uma quarta.

