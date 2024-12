Virginia Fonseca impressiona com quantidade de uvas para noite de Natal

Virginia Fonseca deu um spoiler de como será a celebração de Natal em sua casa e mostrou uma mesa decorada com uma grande quantidade de uvas

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão a todo vapor com os preparativos para a noite de Natal. Na tarde desta terça-feira, 24, a empresária deu um spoiler de como será a celebração em sua casa e mostrou uma mesa decorada com uma grande quantidade de uvas.

Mais cedo, ela compartilhou que uma de suas funcionárias ficou surpresa com a quantidade de frutas compradas pela família. "Ela virou para mim e disse que estava preocupada com o Natal das outras pessoas". A mulher comentou: "Vocês compraram a uva de Goiânia toda". "Vocês não estão entendendo como está a mesa. Está um absurdo. Sem comentários', completou a influenciadora antes de mostrar o resultado.

Veja a foto:

Virginia dá spoiler da noite de Natal (Reprodução/Instagram)

Mais cedo, Virginia apareceu de biquíni nos stories do seu perfil no Instagram coberta, da cabeça aos pés, de descolorante como parte do processo para se bronzear. "Fazendo bronze, passo 1: descolorir", escreveu na publicação. Posteriormente, ela mostrou seu corpo sendo esfoliado com produtos para obter o bronzeado.

Treino antes do Natal

Antes de fazer o procedimento, Virginia publicou um pouco da sua rotina de treinos para antecipar as comemorações de Natal e apareceu usando a esteira da academia: "Bora, que hoje é dia!", exclamou. Ela optou por fazer 30 minutos do aparelho e acrescentou mais detalhes sobre a série de exercícios do dia. Confira!

Ainda na véspera de Natal, Virginia compartilhou um registro do filho, José Leonardo, de três meses. Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, o pequeno aparece com um look inspirado na data comemorativa."O goido Noel", escreveu ela.

