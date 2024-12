Filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe rouba a cena com look natalino

Virginia Fonseca usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 24, para compartilhar um registro natalino do filho, José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca acordou em clima de Natal! Ela usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 24, para compartilhar um registro do filho, José Leonardo, de três meses.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, o pequeno aparece com um look inspirado na data comemorativa. "O goido Noel", escreveu a esposa do cantor Zé Felipe. Vale lembrar que os artistas também são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de 2 anos.

Veja a imagem do pequeno:

José Leonardo (Reprodução/Instagram)

Virginia faz ensaio de Natal com a família. Saiba o preço dos pijamas

Na última segunda-feira, 23, Virginia compartilhou fotos do ensaio fotográfico de Natal com sua família. Para o ensaio fotográfico, a loira encomendou looks combinando para toda a família. Ela, o marido, Zé Felipe, e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, usaram pijamas com tema natalino e esbanjaram fofura.

O look da família é da marca TJama, que pertence ao ator Tiago Abravanel e suas irmãs, Ligia e Vivian Abravanel. Com a estampa de Natal, os pijamas custam pouco mais de R$ 180 na versão adulto e cerca de R$ 120 na versão infantil.

Virginia reage a comentário de fã sobre José Leonardo

No início de dezembro, Virginia compartilhou uma foto com os três filhos. Nos comentários da publicação, um comentário sobre o caçula chamou a atenção da esposa do cantor Zé Felipe, que resolveu responder.

"Bendito ao fruto entre as mulheres aí no meio. Esse aí vai ter que aguentar firme o ciúmes das irmãs e da mãe quando vier as namoradas. Aguenta firme, irmão", brincou o internauta. "Será que a gente já começa a desejar força agora? Não basta ser o único homenzinho (tem o papai, mas já tem a mamãe, né), ele é o caçulinha. Ele é pequenininho mamãe e as irmãs babam muito", respondeu Virginia.

