A influenciadora digital Virginia Fonseca exibe rotina de exercícios na academia antes da celebração de Natal nesta terça-feira, 24

A influenciadora digital Virginia Fonseca decidiu expor a sua rotina matinal desta terça-feira, 24. Há poucas horas da celebração de Natal, a jovem de 25 anos compartilhou o café da manhã ao lado da filha Maria Alice, de 3 anos, registros carinhosos com Maria Flor, de 2 anos, e uma foto do caçula, José Leonardo, de 3 meses, com roupinha à caráter para o Natal.

Logo após, Virginia registrou o momento de exercícios do dia. No vídeo em questão, publicado nos stories do perfil do Instagram da influencer, ela aparece usando a esteira da academia: "Bora, que hoje é dia!", exclamou.

A influenciadora optou por fazer 30 minutos de esteira antes de começar os preparativos para o Natal e acrescentou mais detalhes sobre a série de exercícios do dia. Posteriormente, Virginia compartilhou uma imagem da mesa para o almoço e exibiu o cardápio do dia.

Confira, abaixo, os registros:

Virginia Fonseca na academia - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca na academia - Foto: Reprodução/Instagram

Almoço - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia faz ensaio de Natal com a família

Nesta segunda-feira, 23, Virginia compartilhou registros do ensaio fotográfico de Natal com sua família em suas redes sociais. Para o ensaio fotográfico, a influenciadora encomendou looks combinando para ela, o marido, Zé Felipe, e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O look da família é da marca TJama, que pertence ao ator Tiago Abravanel e as suas irmãs, Ligia e Vivian Abravanel. Os pijamas natalinos custam cerca de R$ 180 na versão adulto e cerca de R$ 120 na versão infantil.

Confira, abaixo, os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também: Zé Felipe exalta apoio de Virginia em sua carreira: "Ela me puxa"