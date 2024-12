De toquinha, Virginia cobre o corpo todo de descolorante para se bronzear

A influenciadora digital Virginia Fonseca surge de biquíni e explica procedimento para manter o bronzeado em dia nesta terça-feira, 24

A influenciadora digital Virginia Fonseca decidiu compartilhar com os seus seguidores as etapas da técnica para manter o seu bronzeado. Nesta terça-feira, 23, a jovem de 25 anos apareceu de biquíni nos stories do seu perfil no Instagram coberta, da cabeça aos pés, de descolorante como parte do processo para se bronzear. "Fazendo bronze, passo 1: descolorir", escreveu na publicação.

Posteriormente, a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo mostrou seu corpo sendo esfoliado com produtos para obter o bronzeado.

Virginia Fonseca cobre o corpo de descolorante para se bronzear - Foto: Reprodução/Instagram

Treino pré-ceia

Antes de fazer o procedimento, Virginia publicou a sua rotina de treinos da manhã desta terça-feira, 24, para antecipar as comemorações de Natal. Por meio dos stories publicado em seu perfil no Instagram, a esposa de Zé Felipe apareceu usando a esteira da academia: "Bora, que hoje é dia!", exclamou.

A influenciadora optou por fazer 30 minutos do aparelho antes de iniciar os preparativos para o Natal e acrescentou mais detalhes sobre a série de exercícios do dia. Logo após, a empresária compartilhou uma imagem da mesa para o almoço e exibiu o cardápio do dia. Confira!

Virginia faz ensaio de Natal com a família



Nesta segunda-feira, 23 Virginia Fonseca compartilhou uma série de registros com a família em um ensaio fotográfico de Natal realizado em sua casa. Na ocasião, a empresária recebeu um fotográfo no local para registrar a data especial.

A influenciadora encomendou looks combinando para ela, o marido, Zé Felipe, e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O look da família é da marca TJama, que pertence ao ator Tiago Abravanel e suas irmãs, Ligia e Vivian Abravanel. Com a estampa de Natal, os pijamas custam cerca de R$ 180 na versão adulto e cerca de R$ 120 na versão infantil.

