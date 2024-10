Com fotos em família, Virginia Fonseca comemora o aniversário de Maria Flor

Virginia Fonseca postou um ensaio fotográfico em família para comemorar o aniversário de dois anos de Maria Flor, sua filha com Zé Felipe

Virginia Fonsecausou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua filha, Maria Flor. Nesta terça-feira, 22, sua filha com o cantor Zé Felipe completou dois anos de vida.

Para celebrar mais um ano, a aniversariante realizou um ensaio fotográfico encantador, que também contou com a participação dos papais e dos irmãos, Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, de 1 mês.

Nas imagens publicadas no Instagram, Maria Flor e a irmãs mais velhas surgiram usando looks com a mesma estampa, e o caçula usou uma camiseta branca uma calça de cor clara. Já a influenciadora digital e o cantor estavam com roupas pretas. A aniversariante também encantou ao surgir comendo um pedaço de melancia, já que o tema de sua festa será da personagem Magali, da 'Turma da Mônica'.

Já na legenda, Virginia homenageou a filha. "Há 2 anos Deus nos presenteou com nossa pequena Flor!!! Hoje estamos todos em clima de festa pra comemorar a vida da nossa princesa!! Peço a Deus muita saúde, amor, felicidade, paz, que Ele na sua infinita bondade a proteja de todos os males, toda inveja e tudo aquilo que trava o riso!!! Nós como pais, somos muito orgulhosos da Floflo, ela é linda, educada, carismática, sorriso fácil, engraçada, gosta de apertar, brincar, ama chamar todo mundo de Biuta e também ama comer", começou.

A influencer também agradeceu o carinho dos fãs com Maria Flor. "Sabemos que o Brasil ama a Floflo e com certeza ela ja sente isso de vocês!!! Obrigada por todo carinho com nossa pequenininha, o maior presente que vocês podem nos dar nesse dia é uma oração pra nossa, que o futuro dela seja brilhante, cheio de saúde e bençãos!!! FLOFLO FAZ 2 e agora bora comemorar porque já chorei demais escrevendo esse texto e vendo essas fotos. ObrigadaDeus por tudo!!! O Senhor é perfeito!!!", finalizou.

Confira:

Virginia Fonseca mostra unhas para festa de Maria Flor

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completa dois anos de vida na próxima terça-feira, 22, e terá uma super festa com o tema de Magali.Os preparativos já estão a todo vapor e a digital influencer resolveu fazer as unhas decoradas para combinar com tema.

Em seu Instagram Stories, Virginia mostrou as unhas pintadas com as cores da melancia, fruta preferida da famosa personagem. "Não basta ser mãe, tem que participar. Floflo faz dois", escreveu a mamãe coruja. Confira!