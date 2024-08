Thiago Nigro e Maíra Cardi celebram 1 ano de casados: 'Tudo mudou'

O empresário Thiago Nigro abriu um álbum de fotos especiais da comemoração de 1 ano de casamento com a coach Maíra Cardi

O empresário Thiago Nigro e a coach Maíra Cardi completaram 1 ano de casados! Nesta quarta-feira, 28, o marido da famosa revelou que o casal está aproveitando a data especial em família e, por isso, ficarão ausentes das redes sociais nos próximos dias.

Em seu Instagram oficial, Thiago abriu um álbum de fotos ao lado de Maíra e de outros familiares celebrando o momento marcante na vida dos dois. Ele ainda aproveitou para agradecer o apoio de quem torce pela felicidade do casal.

"Há exatos um ano atrás, eu e Maira estávamos casando. Hoje, 365 dias depois, estamos celebrando - e reafirmando - nossos votos, durante essa semana e com a família (então estamos um pouco mais ausentes). Dá pra acreditar em quanta coisa aconteceu durante esse 1 ano? Obrigado a você que sempre acreditou em nós, e nos mandou energias positivas e palavras de coragem durante todo esse tempo", escreveu Nigro na legenda.

Através de seus stories, o marido de Maíra Cardi abriu o coração e refletiu sobre o quanto sua vida mudou desde que oficializou a união com a coach e influenciadora digital. "Estamos completando 1 ano de casamento e quanta coisa dá para mudar em pouco tempo. Agora, eu faço a barba, me arrumo, mudei de casa 3 vezes esse ano", iniciou ele.

"Perdi mais de 20 quilos, ganhei 2 filhos [Lucas e Sophia Cardi, herdeiros de Maíra]. Muita coisa mudou. Então, o que eu quero dizer é que dá para mudar muito, em pouco tempo", continuou Thiago Nigro. "1 ano de casamento. Tudo mudou", acrescentou o empresário na legenda do vídeo.

Maíra Cardi e Thiago Nigro subiram ao altar em agosto de 2023, na Fazenda Vila Rica, em Itatiba, no interior de São Paulo. A cerimônia foi realizada de forma totalmente intimista e longe dos holofotes. A noiva, inclusive, proibiu o uso de celulares.

"Nossa vida é rodeada de holofotes, manchetes e curiosos, e por isso, decidimos fazer algo mais reservado e sem avisar ninguém. Fechamos um hotel por 5 dias, e chamamos apenas a família e amigos muito íntimos para compartilhar desse momento tão especial. Mas ano que vem, tem parte 2!", declarou ela, na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)

