Maíra Cardi conta que comprou escritório ao lado do marido para 'vigiá-lo'

A coach Maíra Cardi revelou que trabalha ao lado do marido, Thiago Nigro, para 'fiscalizar' o escritório do companheiro: 'Toda hora'

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi mostrou que passa boa parte de seu tempo ao lado do marido, Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico na internet. Além de dividirem o mesmo teto, a famosa revelou que, agora, os dois trabalham no mesmo prédio comercial, mas em escritórios diferentes.

Em seus stories no Instagram, Maíra surpreendeu ao contar o que a levou a adquirir o imóvel de seu trabalho bem próximo ao do companheiro. De acordo com a coach, a atitude foi para se manter sempre perto e 'vigiá-lo' durante o período de expediente.

"Tô pegando o elevador para ir aonde? Lá no andar do Deuso [marido]. Eu peguei um escritório no mesmo prédio dele, porque é sensacional", disse a famosa, mostrando o caminho até o local. "Porque eu vou dar um check toda hora, mulherada, para ver o que está fazendo, com quem tá conversando, se tem muita intimidade, se não tem", brincou ela.

Na sequência, Maíra Cardi ressaltou que, caso se incomode com alguma mulher no ambiente, ela mesma demitirá a funcionária. "Se eu achar que tem intimidade demais, eu vou bater lá. Ou você bota outras pessoas, ou essa mulher vai ser mandada embora", afirmou, por fim.

Maíra Cardi desabafa sobre criação dos filhos

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 16, para compartilhar um longo desabafo a respeito da maternidade. Mãe de Lucas Cardi, de 22 anos, fruto de seu primeiro casamento, e Sophia Cardi, de 5, sua filha com Arthur Aguiar, a famosa falou sobre os desafios na criação dos herdeiros.

Em seu Instagram oficial, Maíra escolheu um vídeo com momentos especiais da caçula se divertindo com alguns coleguinhas durante as férias para ilustrar seu texto. Ao longo do relato, a esposa de Thiago Nigro se descreveu como 'cheia de erros e limitações', dizendo acreditar que talvez não seja uma boa mãe.

"Eu não dei tempo de qualidade para meu filho Lucas. Na verdade, eu não dei tempo nenhum! Cada um dá o que tem, eu não tinha! Nós sobrevivemos, mas eu não tive saúde emocional para criá-lo como deveria! Entre uma amamentação e uma troca de fralda, ele sentia mais o gosto salgado das minhas lágrimas e a ausência da minha alma", declarou ela em um trecho.

Em seguida, a famosa recordou o momento em que a filha caçula nasceu. De acordo com Maíra, o mesmo sentimento de 'não ser uma boa mãe' também retornou em sua vida