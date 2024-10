Thalita Carauta posa de biquíni e reflete sobre a chegada dos 42 anos: 'Paz'

A atriz Thalita Carauta celebrou a chegada dos seus 42 anos com um banho de mar e ainda fez uma reflexão sobre a nova idade

Esta quarta-feira, 2, é um dia de festa para Thalita Carauta. Isso porque a atriz está completando 42 anos de vida.

Em sua conta no Instagram, a famosa mostrou que decidiu aproveitar o clima ensolarado e aproveitar a data com um banho de mar. Thalita compartilhou uma foto em que aparece com um biquíni estampado de verde e preto.

Na legenda, ela refletiu sobre a nova idade. "Primeiro banho de mar aos 42. Uma cobra tomando seu sol não quer guerra com ninguém! Feliz, com saúde e realizada em tudo! Nada a temer, nada a provar, tudo para amar! Seguir com paixão! Risquei meu ponto e o papo agora anda mais reto. Só melhora e isso é só o começo. O voo é livre! Aos meu sagrados, tudo em mim é prece e agradecimento! Estou de barriga cheia e em paz! Viva eu, por muitos anos", escreveu ela, que recebeu muito carinho dos seguidores nos comentários.

Atualmente, Thalita Carauta pode ser vista como a Leidi de Mania de Você, novela exibida na faixa das 21h pela Rede Globo.

Carreira de sucesso

A atriz Thalita Carauta está completando 42 anos nesta quarta-feira, 2. Pouco depois de brilhar no papel de sua primeira protagonista na televisão, em Elas Por Elas, da TV Globo, a artista volta à telinha em Mania de Você, novela das 21h. Na trama global escrita por João Emanuel Carneiro, ela interpreta Leidi, uma vigarista que se tornou um pesadelo cômico para Ísis (Mariana Ximenes).

Mas antes de conquistar papéis importantes em novelas, um dos principais produtos da emissora, Thalita fez o maior sucesso como a hilária Janete, no extinto Zorra Total. No humorístico – exibido de 25 de março de 1999 a 2 de maio de 2015 –, ela foi par do ator Rodrigo Sant’Anna, intérprete de Valéria.