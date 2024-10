Thalia Carauta chega aos 42 anos com carreira versátil: 'É curioso, um desafio'

No dia do aniversário de Thalita Carauta, a CARAS Brasil relembra primeiro grande sucesso da atriz na Globo, que chegou ao primeiro protagonismo em Elas por Elas

A atriz Thalita Carauta está completando 42 anos nesta quarta-feira, 2. Pouco depois de brilhar no papel de sua primeira protagonista na televisão, em Elas por Elas, da TV Globo, a artista volta à telinha em Mania de Você, nova novela das 9. Na trama global escrita por João Emanuel Carneiro (54), ela interpreta Leidi, uma vigarista que se tornou um pesadelo cômico para Ísis (Mariana Ximenes).

Mas antes de conquistar papéis importantes em novelas, um dos principais produtos da emissora, Thalita fez o maior sucesso como a hilária Janete, no extinto Zorra Total. No humorístico – exibido de 25 de março de 1999 a 2 de maio de 2015 –, ela foi par do ator Rodrigo Sant’Anna (43), intérprete de Valéria.

Em 2012, por exemplo, a dupla teve uma surpresa durante a gravação do quadro Valéria e Janete no Metrô Zorra Brasil. Os humoristas e o diretor Mauricio Sherman (88) receberam discos duplos de platina pelo sucesso da venda dos DVD’s da atração, que tinha ultrapassado na época 120 mil unidades. As cópias traziam os melhores momentos do programa e contava ainda com um quadro inédito, produzido exclusivamente para o público assistir em casa.

Emocionados, Rodrigo e Thalita receberam uma salva de palmas dos colegas de produção e das dezenas de figurantes. “Esse ensaio vai entrar para a história”, brincou o ator, na ocasião.

'HUMANIDADE DOS PERSONAGENS'

Em entrevista exclusiva à TV CARAS, em 2011, Rodrigo e Thalita confessaram acreditar que o sucesso de Valéria e Janete devia ao fato de serem personagens de fácil identificação do público. “Atribuo o sucesso do quadro à humanidade das personagens. Elas são muito verdadeiras. Eu vim de uma realidade calcada no popular e uma das características das pessoas do lugar de onde eu vim é a espontaneidade. E é isso que tento levar para a minha personagem”, afirmou Rodrigo, que foi criado no Morro dos Macacos, Zona Norte do Rio de Janeiro, e morou em Quintino, subúrbio carioca.

Além da grande química entre eles, a atriz também creditou o sucesso do quadro à direção de Sherman, quem, por sinal, os descobriu no teatro e os levou para a televisão. “Ele nos dá muita liberdade criativa. A gente bate o texto, conversa sobre ele e tem a chance de mudá-lo, se acharmos necessário”, disse a artista, na ocasião, que foi criada no bairro do Méier.

Rodrigo Sant’Anna e Thalita Carauta como Valéria e Janete, respectivamente - Divulgação/TV Globo

PRIMEIRA PROTAGONISTA

Durante coletiva de imprensa com a participação da CARAS Brasil, em setembro de 2023, Thalita Carauta analisou sua trajetória artística e celebrou conquista de protagonismo na releitura escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson (54). Ela lembrou que suas últimas personagens foram personalidades bem parecidas.

"São mulheres que foram mães cedo, de filhas mulheres, arrimo de família, foram mães solo, são de bom caráter e são solares. Eu não tenho como fugir disso, como você faz a Mauritânia e a Adriana dentro do mesmo briefing?", disse ela, lembrando da personagem de Todas as Flores, do Globoplay. "É curioso, é um desafio, e eu sempre fico pensando nisso: 'Porque que me escolheram para essa personagem?'. Quando eu pego essas coisas, eu falo: 'Caramba, elas têm essas coisas em comum'", confessou.

Em Elas por Elas, Thalita deu vida a Adriana, uma das sete amigas que compõem o grupo de protagonistas do remake. Na história, ela é dona de uma clínica veterinária que reencontra as amigas e um amor do passado, Jonas (Mateus Solano), a quem ainda ama.

MANIA DE VOCÊ

Em Mania de Você, Thalita Carauta repete a terceira dobradinha dela com João Emanuel Carneiro. A atriz já trabalhou com o autor em Segundo Sol e Todas as Flores.

Casada com Sirley (David Junior), Leidi é uma mulher de personalidade forte, sonsa e mentirosa. Trai o marido sem que ele perceba e, assim como Ísis, é uma das amantes de Guga (Allan Souza Lima).

Depois que uma morte ocorre, Leidi vai bater na porta da dondoca para chantageá-la e exigir emprego. Ísis, que depois de anos do assassinato do marido ainda mantém sua boa vida luxuosa, se vê encurralada.

Em meio às chantagens, ela precisa driblar todos os obstáculos para satisfazer as vontades da rival, em uma inversão de papéis que chega a ser cômica e transforma a elegante mansão de Berta (Eliane Giardini), mãe do falecido Henrique, em um palco de intrigas, desespero e situações hilárias.