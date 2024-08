Nas redes sociais, o ator David Junior trocou declarações de amor com a mulher, Yasmin Garcez, ao comemorar seis anos de relacionamento

David Junior usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 29, ele completou seis anos com Yasmin Garcez e fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou vários cliques com a amada e as duas filhas, Amora, de três anos, e Odara, de dois, e se declarou. "6 anos em mil, mil anos em 6. Encontrei a intensidade da vida quando nos (re)encontramos."

"Nossa conexão vem de outras vidas e nossa missão é linda de se viver. Me ressignifico, reconecto, reaprendo, revivo nossos momentos e encontro paz, reafirmando que estou onde deveria estar. Ao seu lado... Você é a alegria que eu sempre quis ter, o abraço mais verdadeiro, o beijo mais gostoso, o colo que me alenta. São tantos momentos, bençãos, crescimento através do diálogo, da escuta, do amor", acrescentou.

"Construímos uma família linda, um lar sólido e atento ao que podemos acrescentar um na vida do outro e ver nossas filhas cuidando uma da outra, regulando suas emoções, se expressando livremente, mostra que estamos no caminho certo. Sou grato ao divino por esse encontro que tanto me completa. Tinha que ser você... Que venham outros mil, te quero aqui, agora e em outras vidas! Te universo", finalizou.

Yasmin também celebrou a data especial em seu Instagram. "Hoje acordamos com uma criança me puxando, com outra pedindo banana, com o interfone tocando, com você comendo atrasado pra sair e com nosso aniversário de 6 anos pra celebrar", começou ela.

E seguiu: "Não deu tempo de comemorar ainda. Você disse palavras bonitas na saída. Eu não consegui dizer. Umas lágrimas caíram no lugar das palavras. Caíram porque são 6 anos escolhendo ser um par. Caíram porque vivemos 500 anos em 6. Caíram porque criamos uma família extraordinária e abençoada. Caíram porque nossos sonhos são infinitos e abusados. Caíram porque, dentro do caos, escolhemos fazer dar certo. Caíram porque eu te amo mais do que a vida me ensinou a expressar."

"Caíram porque você é meu parceiro, meu amigo, meu namorado, meu marido, minha alegria, minha fé. Caíram porque eu quis te agradecer e não dá pra verbalizar a enormidade que é nossa vida. Caíram porque você é maravilhoso. Caíram porque o tempo não dá conta do quanto preciso do seu abraço. Caíram porque estamos só no começo. Te comemoro, te escolho e te desejo, Dei! Parabéns pra nós", celebrou.