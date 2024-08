Thales Bretas divide momento fofo ao celebrar o aniversário do filho, Gael

Nas redes sociais, Thales Bretas postou duas fotos com Gael, seu filho com o humorista Paulo Gustavo, e celebrou seu aniversário de 5 anos

Gael, filho de Thales Bretas e Paulo Gustavo (1978-2021), completou cinco anos de vida nesta sexta-feira, 16, e o médico dermatologista fez questão de homenageá-lo nas redes sociais.

No feed do Instagram, ele compartilhou duas fotos em que aparece em um momento divertido com o aniversariante, irmão de Romeu, e deu detalhes sobre o flagra. "1. Quando a gente espera um momento fofura… 2. e vem uma traquinagem!", escreveu ele, ao mostrar que Gael se aproxima de seu rosto e depois tira seus óculos escuros.

Em seguida, Thales celebra o aniversário do filho. "Hoje é niver do meu filho Gael (não, eles não são gêmeos, mas quase rs), figurinha da minha vida!!! Que sorte a minha ter tido essa família, com a qual sonhei por tanto tempo!", afirmou.

"Minha fonte de alegria, aprendizado, inspiração, meu contato com a infância e com o pai que também faz aniversário dentro de mim a cada dia! Grande amor eterno… alegria e saúde sempre! Papai vai estar sempre por você! Não sou super-herói, mas estarei sempre tentando te defender de qualquer apuro!", finalizou o texto.

Vale lembrar que Romeu completou cinco anos no dia 3 de agosto. Na ocasião, o viúvo do humorista Paulo Gustavo também homenageou o herdeiro nas redes sociais.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Thales Bretas reflete sobre paternidade

O médico dermatologista Thales Bretas comemorou mais um Dia dos Pais ao lado dos filhos Gael e Romeu, de 4 anos, frutos do casamento com o humorista Paulo Gustavo (1978-2021). Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre a experiência da paternidade solo e da emoção de acompanhar o crescimento dos filhos. "Orgulho do pai imperfeito que sou", confessa.

Thales revela o quanto se sente feliz em ver que os meninos estão crescendo e se tornando pessoas de bom coração. "Hoje, o meu maior prazer é ver os meus filhos felizes, se transformando em duas pessoas de bem. Sendo pai solo, e tendo o privilégio de poder cuidar da minha agenda, me preocupo em adequá-la aos horários deles, reservando momentos inegociáveis como café da manhã, ida pra escola e o fim do dia, momento de deitar na maior parte dos dias", diz. Veja a entrevista completa!