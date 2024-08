Thales Bretas encanta ao comemorar o aniversário do filho, Romeu

Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, encantou os seguidores ao comemorar o aniversário de cinco anos do filho, Romeu

Thales Bretas encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique de Romeu. O menino, que é seu filho com o humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), completou cinco anos de vida neste sábado, 3. Os dois também são pais de Gael, de quatro anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o médico dermatologista postou uma foto em que o herdeiro aparece toda sorridente enquanto se diverte em um trenó na neve e escreveu uma bela mensagem para ele. "Dia do meu Romeuzinho dengoso, que completa mais um ano hoje me enchendo de orgulho e alegria!", começou.

"Você nem tem rede social, vai custar a ver esse post, mas fora daqui ainda vou te dizer muita coisa bonita nessa vida, vamos nos amar muito, por muito tempo! Cada ano mais, aprendendo um com o outro, ensinando, e construindo nossa relação, dia após dia (prefiro até dizer minuto a minuto)! Conte comigo! Sempre", completou Thales.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram Romeu. "Parabéns, coisa linda da tia. Viva Romeu!", disse a atriz Fiorella Mattheis. "Viva o Romeu!! Que Deus o abençoe", escreveu uma seguidora. "Ah que lindo. Que Jesus o abençoe sempre", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Thales Bretas revela talento artístico de um dos gêmeos com Paulo Gustavo

Nesta sexta-feira, 26, o médico dermatologista Thales Bretas, viúvo do ator e humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), encantou seus seguidores ao revelar um talento secreto e fofíssimo de um dos filhos gêmeos. Embora não tenha especificado se era Romeu ou Gael, ele contou que um dos pequenos tem dons artísticos e ama fotografia.

Através de seu perfil no Instagram, Thales compartilhou um álbum de fotos tiradas por um dos gêmeos durante uma viagem. Entre os registros, estão imagens do próprio médico e de itens diversos, como uma garrafa de vidro. Na legenda, ele explicou que o pequeno adora tirar fotos e detalhou cada um dos cenários capturados. "Eu tenho um filho fotógrafo!". Confira a publicação!