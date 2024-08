Tati Machado posta vídeo divertido para comemorar seu aniversário

Dia de comemoração! A apresentadora Tati Machado está completando 33 anos nesta quinta-feira, 08, e usou as redes sociais para celebrar a data

Dia de comemoração! A apresentadora Tati Machado está completando 33 anos nesta quinta-feira, 08, e usou as redes sociais para celebrar a data. Em um vídeo divertido compartilhado no Instagram, ela brindando com uma taça de champanhe.

"Parabéns pra mim", escreveu ela na legenda. Nos comentários, vários famosos deixaram mensagens para a apresentadora. "Amor! Te amo, viu? Eu te celebro! E aquelas conversas nossas: seguir sempre na luta! Te amo! Te admiro!", escreveu Amaury Lorenzo. "Parabéns mesmo!!!! Tá merecendo!!!", disse Regina Casé. "Feliz aniversário nossa Tati . Você merece comemorar muito. Love you", disse Sabrina Sato.

Tati Machado abre o jogo sobre procedimento estético

Campeã da última edição da Dança dos Famosos, a apresentadora Tati Machado enfrentou quatro meses de ensaios intensos e passou do manequim 44/46 para o 42/44. Em entrevista ao portal Extra, ela falou sobre seu emagrecimento após sua participação no quadro do Domingão com Huck e contou que tem recebido ofertas para fazer procedimentos estéticos.

"Emagreci, mas não era um objetivo. Longe disso. Eu estava muito de bem com o meu corpo de antes do “Dança”. As pessoas ficam muito curiosas. Em todas as postagens que eu faço tem comentários sobre como eu perdi peso. Fazendo quatro ensaios por semana e ainda dando tudo de mim no dia da gravação, que me exigia bastante esforço físico, naturalmente eu reduziria medidas", disse ela.

E ela falou sobre procedimentos estéticos. "Eu nunca fiz nada. Mas acabou de me aparecer a proposta do botox. Vamos ver até quando eu aguento negar. Brincadeira (risos)! Tenho uma relação muito saudável com a minha imagem. Me olho no espelho e penso: eu sou baixinha, bundudinha e coxudinha. Essa sou eu, não tenho pretensão de mudar. Não quero entrar em neuras e ceder às lentes de contato nos dentes, à harmonização facial... Estou ótima! Quero continuar vivendo, pegando o meu solzinho com moderação e usando o meu protetor solar, porque sou cheia de sardas", detalhou.