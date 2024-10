A cantora Solange Almeida prestou uma bela homenagem para o filho, Rafael Almeida, que completou 25 anos nesta quarta-feira (2)

A cantora Solange Almeida usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 2, Rafael Almeida completou 25 anos de vida e ela fez questão de homenagear o filho.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou vários cliques ao lado do herdeiro, sendo alguns de quando ele era mais novo e outros mais recentes, e escreveu uma bela mensagem na legenda da publicação.

"Hoje é o dia da vida da mãe. Dia do homem que para mim nunca cresceu. Dia de celebrar a sua vida, a sua saúde e as suas conquistas. Te amo vida! Feliz aniversário!", declarou Solange, que também é mãe de Sabrina, Estrela e Maria Esther.

Rafael agradeceu a homenagem da mãe nos comentários. "Te amo além dessa vida, obrigado por tudo", respondeu o aniversariante.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Almeida 🌞 (@solangealmeida)

Rafa Almeida ignora comparações com mãe e rebate críticas

Dando os primeiros passos em sua carreira como cantor, Rafa Almeida, filho da cantora Solange Almeida, garante que não tem se importado com os comentários negativos envolvendo sua empreitada na música. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou sobre o apelido de "herdeiro do forró" que acabou recebendo e revelou detalhes por trás da relação com a mãe, a qual ele tem recebido muito apoio.

"Herdeiro do forró, acho que é até demais. Eu só estou fazendo minha música. Fiquei feliz com esse apelido, mas além do forró, eu canto sertanejo também. O sertanejo é o meu estilo principal. Sobre os comentários, sempre vão ter bons e ruins, mas eu acho que a gente tem que absorver os bons e deixar os ruins de lado, porque sempre vai existir uma comparação", declara ele, que recentemente lançou uma parceria com Gustavo Mioto. Confira a entrevista completa!