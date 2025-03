The Masked Singer: Foguinho e Sol são desmascarados na grande final

Saiba quais artistas estavam por trás das fantasias dos personagens Foguinho e Sol na grande final do The Masked Singer

A quinta temporada do programa The Masked Singer Brasil chegou ao fim neste domingo, 30, e revelou quais são as identidades dos personagens Foguinho e Sol. Na grande final, eles ficaram com o segundo e terceiro lugar, respectivamente, e se emocionaram ao tirarem as máscaras.

Foguinho foi interpretado por Jonathan Azevedo e Sol era a atriz Jennifer Nascimento. Emocionados no palco, eles contaram que ficaram encantados ao participarem da atração. Jonathan destacou a representatividade por ser um homem negro brilhando em um programa nas tardes da TV brasileira. E Jennifer falou sobre a alegria de mostrar o seu talento como cantora com o repertório que escolheu e também voltar ao trabalho após se tornar mãe.

A grande campeã da temporada do The Masked Singer foi a personagem Odete Roitman, que era interpretada pelo ator Diego Martins.

Eliana se despede do The Masked Singer Brasil

A apresentadora Eliana Michaelichen usou as redes sociais para fazer um post especial no dia da grande final do programa The Masked Singer Brasil, que acontece neste domingo, 30. Em seu primeiro ano à frente do reality musical, ela compartilhou um vídeo sobre a experiência e mostrou os bastidores ao se despedir da quinta temporada da atração.

"Que emocionante viver tudo isso. Vejam que energia boa os nossos bastidores e como todos estavam absolutamente envolvidos em fazer o melhor para o público que nos acompanhou nestes meses. Todo o meu carinho e respeito aos profissionais e amigos que estiveram ao meu lado neste desafio, que abracei com toda a experiência, coragem e amor", iniciou ela na legenda da publicação.

"Tudo foi aprendizado, e como eu amo aprender. Venham com a gente neste ultimo programa do The Masked Singer Brasil. Eu, Kenya Sade, Sabrina Sato, Belo, Tata Werneck e o Sr Tony Ramos esperamos vocês para a grande final", encerrou.

