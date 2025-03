BBB 25: O que esperar do Superdomingo no reality show?

Programa ao vivo do BBB 25 neste domingo promete muitas emoções para os participantes e os telespectadores. Saiba como será

O BBB 25, da Globo, está na semana turbo do jogo e tudo está mais acelerado. Tanto que o superdomingo promete muitas emoções para os participantes e os telespectadores. Saiba como será:

O superdomingo começará com a eliminação do 11º paredão do BBB 25. Eva, Joselma e Vinicius disputam a permanência no jogo e um deles será eliminado. Vale lembrar que as enquetes na internet apontam para uma disputa acirrada entre Eva e Vinicius na votação.

Logo depois, os brothers e sisters não vão ter muito tempo para superar a eliminação e já precisam agir. Os participantes vão fazer a Prova do Líder e, na sequência, já vão formar o 12º paredão da temporada.

Na terça-feira, 1º, o BBB 25 se despede de mais um participante.

Relembre como foi a formação do 11º paredão

Na noite desta sexta-feira, 28, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o 11º paredão da temporada, que é disputado por Vinicius, Delma e Eva. Um deles será eliminado no domingo, 30. Saiba como foi:

A noite começou com Vinicius já emparedado por causa da Prova do Líder. Logo no início da dinâmica ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt informou para o anjo João Pedro que o poder é autoimune nesta rodada. Então, o líder Maike indicou Delma para o paredão.

Na sequência, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Eva. Com isso, o paredão da semana é disputado por Vinicius, Delma e Eva.

Leia também:BBB 25: Vinícius conversa com sisters e diz que acredita ser o próximo alvo da casa