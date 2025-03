Eliana se despede da quinta temporada de The Masked Singer Brasil

A apresentadora Eliana Michaelichen usou as redes sociais para fazer um post especial no dia da grande final do programa The Masked Singer Brasil

A apresentadora Eliana Michaelichen usou as redes sociais para fazer um post especial no dia da grande final do programa The Masked Singer Brasil, que acontece neste domingo, 30. Em seu primeiro ano à frente do reality musical, ela compartilhou um vídeo sobre a experiência e mostrou os bastidores ao se despedir da quinta temporada da atração.

"Que emocionante viver tudo isso. Vejam que energia boa os nossos bastidores e como todos estavam absolutamente envolvidos em fazer o melhor para o público que nos acompanhou nestes meses. Todo o meu carinho e respeito aos profissionais e amigos que estiveram ao meu lado neste desafio, que abracei com toda a experiência, coragem e amor", iniciou ela na legenda da publicação.

"Tudo foi aprendizado, e como eu amo aprender. Venham com a gente neste ultimo programa do The Masked Singer Brasil. Eu, Kenya Sade, Sabrina Sato, Belo, Tata Werneck e o Sr Tony Ramos esperamos vocês para a grande final", encerrou.

Vale lembrar que Tatá Werneck, Belo, Sabrina Sato e Tony Ramos formam o júri na temporada. á Kenya Sade ocupa o posto de co-apresentadora, dando suporte para Eliana e interagindo com a plateia, fazendo as apostas sobre os mascarados.

Além do título de campeão do The Masked Singer Brasil, o vencedor desse domingo leva um troféu e R$ 250 mil para casa. No episódio final, Foguinho se apresenta ao som de Felicidade, de Seu Jorge. Sol canta Never Forget Yourself, de Mariah Carey. E Odete Roitman canta Girls Just Want to Have Fun, de Cindy Lauper.

Eliana revela nostalgia ao apresentar o The Masked Singer Brasil

Em recente entrevista exclusiva à Revista CARAS, a apresentadora falou da nostalgia ao comandar este novo projeto. "Tem um lugar de memória afetiva, mas entro no programa como apresentadora. Quando acontecer a estreia, eu estarei completando 20 anos aos domingos e isso é um marco para mim. Antes, só havia homens apresentando e venho há 20 anos fazendo programas de auditório. Mas me dá, sim, aquela vontade de brincar com esse universo. Em alguns episódios, terá musicais que eu participo, mas são momentos pontuais. Gosto de ser versátil e minha carreira me possibilita mostrar essas facetas", declarou. Leia a entrevista completa!

