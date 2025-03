Naiara Azevedo revela os sintomas de condição precoce: 'Muito estranho'

A cantora Naiara Azevedo lista quais foram as mudanças que percebeu antes de diagnóstico preocupante: 'Parece que estava tudo meio descompensado'

A cantora Naiara Azevedo, de 35 anos, surpreendeu ao revelar que foi diagnosticada com menopausa precoce aos 28 anos. A menopausa precoce é uma condição que afeta as mulheres abaixo dos 40 anos e é caracterizada com o momento em que os ovários param de funcionar e a menstruação é interrompida de forma permanente.

Em entrevista ao Jornal O Globo, a estrela contou sobre os sintomas que teve na época e o tratamento que faz até hoje para lidar com a menopausa precoce. Naiara contou que percebeu que tinha algo diferente em seu corpo quando começou a sentir muito calor.

"Com 28 anos de idade, eu tive alguns sintomas que me trouxeram um alerta. Como eu descobri a menopausa precoce? Eu comecei a sentir muito calor. Eu acordava suando. Era um calor insuportável, parecia que meu pescoço estava pegando fogo, ia e voltava. Eu comecei também - isso foi o mais estranho - a ter insônia, comecei a ganhar peso muito rápido, alteração no humor, parece que estava tudo meio descompensado . Eu comecei a achar tudo muito estranho porque foi muito intenso. Foi de uma vez”, disse ela.

O tratamento

O diagnóstico foi feito por um ginecologista após exames e ela iniciou o tratamento com reposição hormonal. "Eu procurei um médico e me indicou o ginecologista. Eu não tinha ciclo menstrual há muitos anos e não foi uma coisa que me alertou. A ginecologista fez toda uma investigação, aonde notou-se a queda nas minhas taxas hormonais, diminuição de alguns hormônios e veio o diagnóstico de menopausa precoce. Tenho casos na minha família, tanto paterna quando materna. O que eu fiz foi o tratamento, reposição hormonal e venho cuidando muito ”, afirmou.

Dificuldade para ser mãe

Então, ela desabafou sobre o susto ao descobrir que não poderia engravidar de forma natural por causa da menopausa precoce. " Uma coisa que me incomodou foi o fato de não poder ter filhos de forma natural . Em determinado momento, me senti menos mulher, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu converso muito com meu ginecologista e ele me tranquilizou de que, com um tratamento bem feito, talvez eu posso ter um filho de forma natural. Ou também posso ter filho com óvulo doador porque meu útero está preservado”, refletiu.

