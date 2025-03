Médica alerta sobre relação entre diagnóstico de Vitória Strada e estresse: 'Afeta diretamente'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi explica como o estresse afeta a disfunção tireoidana de Vitória Strada, do BBB 25

Escolhida para enfrentar o Castigo do Monstro da semana no BBB 25, a atriz Vitória Strada (28) vive uma situação carregada de agitação e perturbação. No início da temporada, ela revelou ter a tireoide desregulada, e o estresse crônico pode influenciar no diagnóstico.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi explica que o quadro que atinge Vitória Strada é afetado pelo estresse . "O estresse afeta diretamente o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, que regula essa glândula."

"Quando o corpo vive em estado constante de alerta, como acontece com quem tem uma rotina acelerada e não descansa, ele começa a economizar energia —e isso impacta a tireoide. O cortisol alto e constante desregula a produção hormonal, afeta o intestino e aumenta processos inflamatórios."

Outros fatores como falta de nutrientes importantes e, até mesmo, a falta de sono de qualidade podem impactar a tireoide. Para a especialista integrativa, é importante investigar todos os aspectos da vida do paciente, e não se prender apenas ao exame laboratorial.

"Não basta olhar apenas TSH e T4. Queremos entender o que está causando o desequilíbrio: será falta de ferro, selênio, zinco, iodo? Disbiose intestinal? Estresse emocional não resolvido? Sono de má qualidade?", diz a médica.

ENTENDA A DISFUNÇÃO QUE ATINGE VITÓRIA STRADA

A tireoide é uma glândula em formato de borboleta que fica localizada na parte frontal do pescoço, abaixo do pomo de Adão. Apesar de pequena, ela comanda funções importantes do corpo humano, como regulamento do metabolismo, ritmo cardíaco, temperatura corporal, memória, ciclo menstrual, funcionamento do intestino, colesterol e até mesmo o equilíbrio emocional.

Grimaldi diz que a disfunção tireoidal é mais comum do que se imagina e, muitas vezes, passa desapercebido pelos pacientes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 750 milhões de pessoas no mundo vivem com doenças da tireoide, como hipotireoidismo, hipertireoidismo e câncer.

