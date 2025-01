Sheila Mello anuncia mudança para um apartamento menor: 'Grande desafio'

Em suas redes sociais, Sheila Mello anunciou que está de mudança para um apartamento menor e fez uma reflexão sobre a situação

Em suas redes sociais, Sheila Mello sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Em sua conta no Instagram, a dançarina publicou um vídeo e anunciou que está de mudança para um apartamento menor.

"Estou de mudança e esses serão os últimos momentos vividos aqui nesse apartamento que foi meu lar por alguns anos. E não tem como ter um misto de emoção. Despedidas não são fáceis, ainda mais quando envolvem tantas memórias. E agora a vida me convida para um novo e grande desafio. Eu vou viver em um apartamento que é um 1/5 do tamanho deste. Eu viverei por um ano. Até alçar, vou para o meu próximo objetivo", começou ela.

Em seguida, a famosa deu uma dica de livro para os seguidores. "Isso estava me assustando. 'Gente, como que eu faço? Como que vai caber as minhas coisas?'. Coincidências da vida. Coincidências da vida, não, deusdências da vida. Meu irmão me presenteou com esse livro há algum tempo. 'Essencialismo' está me ajudando muito. Então, quando eu entrei nesse processo de mudança, eu já estava com essa transformação. Tem uma frase que eu grifei. 'Transforme alguma coisa que não seja um sim óbvio em um não óbvio'. Eu farei nas minhas malas, nas minhas emoções, irão apenas o essencial", concluiu.

Sheila Mellomovimentou as redes sociais ao compartilhar um clique esbanjando toda sua beleza natural em meio à natureza. No clique publicado no feed do Instagram, a ex-dançarina do grupo 'É o Tchan' aparece fazendo pose ao lado de algumas flores. Já na legenda, ela fez uma reflexão, aproveitando a chegada da primavera.

"Primavera é renovação. A cada estação, a vida nos dá novas oportunidades para crescer e florescer, mesmo com as adversidades. Que essa energia nos inspire a buscar sempre o melhor. Quem está precisando da inspiração da natureza?", escreveu a loira na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de elogios. "Que foto linda", disse uma seguidora. "Sempre maravilhosa", escreveu outra. "Uma deusa", afirmou uma fã. "Uma flor com outra flor", falou mais uma. "Simplesmente perfeita", comentou uma admiradora.

