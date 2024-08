Sem hora para acabar! Preta Gil revela detalhes de sua festa de aniversário

A cantora Preta Gil faz 50 anos nesta quinta-feira, 08, e quer celebrar em grande estilo. E ela adiantou detalhes de sua festa

A cantora Preta Gil disse recentemente que ia fazer "só um bolinho" para comemorar seus 50 anos, mas era apenas uma ação publicitária. A artista, que completa mais um ano de vida nesta quinta-feira, 08, quer celebrar em grande estilo e deu detalhes de sua festa em entrevista ao jornal O Globo.

O evento deve contar com a presença de 700 convidados e vai acontecer na Zona Portuária do Rio de Janeiro. E ela chamou familiares, "de todas as etapas da vida" e "gente nova". "Não são só amigos que ponho na lista. Coloco pessoas que também gosto e acho interessante. A partir das minhas festas também nascem amizades", disse.

Entre as atrações musicais, Psirico, banda baiana comandada por Márcio Victor, que é amigo de Preta; e Ludmilla, que cantou no aniversário de 40 anos da artista. "Ludmilla é também uma grande amiga, mais pra filha, né? Eu a vi nascer artisticamente", lembrou Preta. Os DJs Zé Pedro, Tamy Reis e Jude Paulla também foram convidados para animar a pista.

E a comemoração não tem hora para acabar. "A princípio, começa às 9h e está programada para acabar às 5h, mas não temos horas para terminar, não", brincou.

Preta Gil diz que quer fazer "só um bolinho"

Recentemente, Preta Gilcontou que esse ano não pretende fazer uma festa muito grande, pois está em um momento mais reflexivo. "Estava aqui pensando nos meus 50 anos e no meu aniversário. Acho que neste ano vai ser só um bolinho mesmo, uma coisa íntima para poucos amigos. Estou pensando em ficar mais nesta vibe low-profile. São 50 anos de muita história", iniciou.

"Só de pensar em tudo o que vivi e passei, fico chocada. Mas estou meio reflexiva e vou ficar quietinha. Até pensei em fazer um festão, mas acho que não. Acho que é melhor realmente eu ficar quietinha e pensando. Vou comemorar de um jeito diferente", completou.

E ela compartilhou um vídeo no feed do Instagram para esclarecer que a declaração fazia parte de uma ação publicitária. "Eu estava fazendo um charminho pra vocês. Vocês acham mesmo que nos meus 50 anos eu vou fazer um bolinho e ficar em casa? Claro que não. Eu quero fazer um festão", adiantou.