Preta Gil desiste de fazer festa de 50 anos: 'Vou ficar quietinha'

Preta Gil completa 50 anos em agosto, mas a cantora contou que desistiu de fazer uma festa grande e comemorará a data de uma forma mais íntima

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. A cantora, que é conhecida por fazer festas grandiosas, completa 50 anos no dia 8 de agosto.

Porém, em seu Instagram Stories a artista contou que esse ano não pretende fazer uma festa muito grande, pois está em um momento mais reflexivo.

"Estava aqui pensando nos meus 50 anos e no meu aniversário. Acho que neste ano vai ser só um bolinho mesmo, uma coisa íntima para poucos amigos. Estou pensando em ficar mais nesta vibe low-profile. São 50 anos de muita história. Só de pensar em tudo o que vivi e passei, fico chocada. Mas estou meio reflexiva e vou ficar quietinha. Até pensei em fazer um festão, mas acho que não. Acho que é melhor realmente eu ficar quietinha e pensando. Vou comemorar de um jeito diferente", disse ela.

Beleza

Preta Gil chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar novos cliques de sua viagem ao Maranhão. A cantora realizou um ensaio fotográfico em um cenário paradisíaco e esbanjou beleza e seu corpaço ao surgir usando um maiô cavado branco e também com um biquíni com um formato de coração. "Atins sempre me cura e dessa vez não foi diferente. Me sinto revitalizada e pronta para a chegada do #Preta50, com muito axé e amor!", escreveu a famosa, que fará 50 anos no próximo mês.

Os fãs encheram o post de elogios. "Maravilhosa. Amei o maiô e o biquíni", disse uma seguidora. "Mais linda do que nunca", escreveu outra. "Como que faz para dar um milhão de curtidas para essa mulher incrível?", quis saber uma fã.

Recentemente, Preta movimentou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza em um local diferentão. Nas fotos, a artista aparece usando a parte de cima do biquíni e uma calça, enquanto faz várias poses em um banheiro. Em um dos registros, Preta se refresca no chuveiro. "Se existe banheiro mais bonito, eu desconheço", disse ela na legenda da publicação, recebendo vários elogios.