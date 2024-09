Sandy faz homenagem de aniversário para o pai Xororó: 'Grande exemplo'

A cantora Sandy usou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para o pai Xororó, que está completando 67 anos de vida

Esta segunda-feira, 30, é um dia de festa. Isso porque Xororó está completando 67 anos de vida. O cantor recebeu uma linda homenagem da filha Sandy.

Em sua conta no Instagram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece coladinha com o pai e se declarou. "Hoje é o dia de uma das pessoas mais incríveis desse planeta. E das que eu mais amo e admiro também. Pai, que a sua luz possa brilhar sempre. Que você siga iluminando tudo e todos que estão à sua volta. Que você continue sonhando e realizando, e sendo esse grande exemplo para mim e para tanta gente. Parabéns! Te amoooo", escreveu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 53 mil curtidas e milhares de comentários. "Tal pai, tal filha! Além de lindos, ainda tem a mesma luz que encanta a gente! Parabéns Xororó", escreveu uma internauta. "Xororó é um ser humano ímpar. Que o dia desse librianjo seja repleto de amor, saúde e muita energia boa. Ele merece demais! Vida longa ao rei", comentou outro.

Dia do irmão

A cantora Sandy encantou os seguidores das redes ao recordar uma foto de criança ao lado do irmão, Junior Lima. Ela aproveitou o registro para celebrar o Dia dos Irmãos, comemorado recentemente.

No clique publicado no feed do Instagram, a artista aparece usando um vestido, botas e uma jaqueta estampada. Já o músico estava com uma jaqueta e calça jeans, além de uma camiseta. Já na legenda, Sandy se declarou para Junior.

"Seja uma dupla estilosa com seu irmão, assim como eu fui com o meu… Mas ó, de verdade… Te amo, Junior, meu eterno parceiro (o melhor de todos)!! Que sorte a minha ser tua irmã. Obrigada por ser você. Dia do Irmão", escreveu ela.

O post recebeu diversas mensagens carinhosas. "Os irmãos mais amado do Brasil", disse uma seguidora. "Que fofos", escreveu outra. "Os mais perfeitos do mundo todo", afirmou uma fã. "Lindos!!! A foto que representa a irmandade e uma geração", falou mais um.