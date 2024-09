A cantora Sandy recordou uma foto de criança ao lado de Junior Lima e se declarou para ele ao comemorar o Dia dos Irmãos

A cantora Sandy encantou os seguidores das redes ao recordar uma foto de criança ao lado do irmão, Junior Lima. Ela aproveitou o registro para celebrar o Dia dos Irmãos, comemorado nesta quinta-feira, 5.

No clique publicado no feed do Instagram, a artista aparece usando um vestido, botas e uma jaqueta estampada. Já o músico estava com uma jaqueta e calça jeans, além de uma camiseta. Já na legenda, Sandy se declarou para Junior.

"Seja uma dupla estilosa com seu irmão, assim como eu fui com o meu… Mas ó, de verdade… Te amo, @junior_oficial, meu eterno parceiro (o melhor de todos)!! Que sorte a minha ser tua irmã. Obrigada por ser você. #diadoirmao", escreveu ela.

O post recebeu diversas mensagens carinhosas. "Os irmãos mais amado do Brasil", disse uma seguidora. "Que fofos", escreveu outra. "Os mais perfeitos do mundo todo", afirmou uma fã. "Lindos!!! A foto que representa a irmandade e uma geração", falou mais um.

Confira:

O cantor e músico Junior surpreendeu ao comentar sobre a separação da irmã, Sandy, e do ex-cunhado, Lucas Lima. Os dois anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023 e chocaram os fãs. Agora, o artista relembrou como foi a sensação de saber sobre o fim do casamento deles e também entregou como anda a amizade com o ex-cunhado.

"Quando eles me contaram, eles me chamaram para conversar e contar antes de sair tudo, dá aquele: 'Caraca, mano…'. Mas, ao mesmo tempo, os dois são muito maduros. Então eu lembro muito de ter tido a sensação de: 'Meu, tenho certeza - e a maneira como eles contaram - que é com muito amadurecimento a decisão. Se for para ser o melhor para vocês, quero que sejam muito felizes'. E percebendo como eles estavam dispostos a fazer de uma maneira massa, principalmente pensando também no Theo, também veio a sensação de vamos mudar a dinâmica, mas estamos aí. Então está tudo certo", disse ele em entrevista para Foquinha no YouTube. Saiba mais!