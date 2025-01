Sandy agradece mensagens de aniversário e recebe carinho de ex-marido

Sandy, que está completando 42 anos, agradeceu as mensagens de carinho e recebeu um recado carinhoso do ex-marido Lucas Lima

Nesta terça-feira, 28, Sandy completou 42 anos e recebeu inúmeras mensagens de carinho nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, a cantora fez questão de compartilhar uma foto em que aparece sozinha e agradeceu por todo o carinho.

"Inaugurando os 42 com muito amor, alegria e fé na vida. Que meus olhos estejam sempre abertos para as belezas do mundo. Recebi tantas homenagens lindas hoje, tanto carinho… Estou feliz! Obrigada a todos que, de alguma maneira, se fizeram presentes no meu dia. Amo vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, Lucas Lima, ex-marido de Sandy, fez questão de deixar um recado. "Pensa em uma guria que merece uns três universos de coisa boa! Feliz níver", disse ele. Sandy e Lucas são pais de Theo, de dez anos.

Homenagem

O cantor e músico Junior Lima, de 40 anos, publicou dois vídeos em que faz um gesto amoroso com a irmã, a cantora Sandy, para parabenizá-la pelo seu aniversário nesta terça-feira, 28. A artista, que completa 42 anos, aparece ao lado do irmão em dois registros: nos bastidores da turnê que fizeram juntos em 2019, e outro em 2024, quando o artista lançou um projeto solo. Nas imagens eles fazem um 'toque de irmãos'.

"Hoje é o seu dia! Minha parceira de vida, de música e de tantas histórias que só nós sabemos. Tudo o que vivemos juntos é surreal e eu só posso sentir orgulho da pessoa incrível que você se tornou. Que este novo ano traga ainda mais luz, amor e todas as coisas maravilhosas que você merece! Te amo demais!!!", escreveu na legenda da publicaçaõ em seu perfil no Instagram.

Na seção de comentários, Sandy reagiu à publicação: "Ah, meu lindo!!! Obrigada!! Te amo demais, viu? Tamo junto sempre!", escreveu.

Os fã também se manifestaram. Mensagens como: "Ah, não! Agora eu chorei de saudade!!! Que coisa mais linda… parabéns, Sandy"; "O tanto que a gente ama não está descrito. Feliz aniversário" e "Os irmãos mais amados do Brasil!", foram alguns dos comentários presentes na seção.

