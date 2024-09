Sabrina Sato mostra detalhes da festa de aniversário da sogra, Giselle Prattes

Festa em família! A apresentadora Sabrina Sato marcou presença na celebração de aniversário da sogra, mãe de Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato aproveitou o fim de semana em ótima companhia! Na tarde de domingo, 29, a artista usou as redes sociais para compartilhar um registro especial da festa de aniversário da sogra, Giselle Prattes, mãe do ator Nicolas Prattes.

Em seus stories no Instagram, Sabrina mostrou detalhes da mesa decorada com diversos docinhos e um bolo personalizado com o nome da aniversariante. Giselle completou 44 anos de vida no sábado, 28, e aproveitou para celebrar a data rodeada de amigos e familiares.

A mãe de Nicolas, inclusive, ganhou uma bela declaração da nora no dia de seu aniversário. Por meio das redes sociais, Sabrina Sato publicou uma foto de Giselle Prattes e destacou o quanto a sogra é uma mulher especial.

"Hoje é aniversário dessa linda mulher, que acreditem, é minha sogra. Sim gente, @giprattes é mãe do meu amor Nicolas e da Fefe, mas esse é apenas um de seus poderes. Ela também canta lindamente, cresce nas telonas atuando e lê até mentes. Feliz aniversário nossa maravilhosa. Estou aqui sempre. Te amamos", escreveu a apresentadora na legenda.

Nicolas Prattes também parabenizou a mãe com uma homenagem bastante especial. Em seu perfil no Instagram, o intérprete de Rudá em 'Mania de Você', da TV Globo, compartilhou um álbum de fotos ao lado de Giselle, incluindo cliques desde sua adolescência até os dias atuais, com registros de trabalhos, viagens e momentos especiais juntos.

