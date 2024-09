Sabrina Sato ganha surpresa de Nicolas Prattes em Paris: 'Morrendo de saudade'

Em Paris, na França, para a Fashion Week, Sabrina Sato ganha mimo de Nicolas Prattes com recado especial; veja o que ela recebeu

A apresentadora Sabrina Sato está em Paris, na França, para a Fashion Week e o noivo dela, o ator Nicolas Prattes, que está protagonizando a novela das nove, Mania de Você, está morrendo de saudades dela e, por isso, deu um jeito de relembrá-la disso.

Nesta quinta-feira, 26, em seus stories, a ex-BBB revelou que ganhou um mimo especial do amado e com um bilhete cheio de amor. Sabrina Sato então foi surpreendida com flores e um cartão com várias palavras apaixonadas.

Na imagem postada pela famosa foi possível ver um pouco do texto escrito por Nicolas Prattes. No cartão, ele falou sobre estar com saudade, mas sobre dar um jeito de estar presente em qualquer lugar do planeta com ela. O global ainda comentou que ama vê-la brilhar em seu trabalho.

É bom lembrar que, nos últimos meses, Nicolas Prattes supreendeu Sabrina Sato ao aparecer no Japão enquanto ela grava seu quadro para o Fantástico. Depois, ela foi para Portugal com sua família para acompanhar o amado nas gravações da novela.

Ainda nesta quarta-feira, 25, a apresentadora reagiu ao ver o primeiro dente de sua filha com Duda Nagle, Zoe, de 5 anos, cair. O marco importante foi todo registrado pelo pai.

Nicolas Prattes surpreende ao revelar noivado com Sabrina Sato

No domingo, 8, Nicolas Prattes surpreendeu ao anunciar seu noivado com Sabrina Sato durante sua participação no ‘Domingão com Huck’, da Globo. Além de celebrar a estreia de sua nova novela, o ator aproveitou a ocasião especial para compartilhar a notícia de que ele e a apresentadora estão prestes a subir ao altar!

Enquanto conversava com Huck sobre a estreia de ‘Mania de Você’, em que interpreta ‘Ruda’, Nicolas foi surpreendido com uma mensagem da amada. Após a declaração, Luciano Huck decidiu aplaudir a atitude da ‘namorada’ do ator, que fez questão de corrirgir: “Agora é noiva”, ele anunciou o noivado de forma discreta, sem revelar mais detalhes do pedido. Saiba mais aqui.