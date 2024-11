Sabrina Sato celebra aniversário do irmão com homenagem especial: 'Eternamente'

A apresentadora Sabrina Sato dividiu uma foto rara do irmão, Karin Sato, e realizou uma bela homenagem de aniversário ao familiar

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou em suas redes sociais uma homenagem especial ao irmão, Karin Sato, que completa mais um ano de vida nesta terça-feira, 12. Por meio de seus stories no Instagram, a artista publicou uma foto rara do aniversariante e o parabenizou pela data comemorativa.

Na imagem, Karin aparece em um momento divertido com o filho em meio à natureza. "Viva você, meu irmão Karin Sato. Sem você eu não seria eu. Te amo eternamente. Que Deus abençoe sempre você, Arthur e Gabi", escreveu a famosa, se referindo ao sobrinho e a cunhada.

Kika Sato, mãe dos dois, também usou as redes sociais para publicar uma declaração ao filho. Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou um vídeo com diversos registros marcantes do aniversariante em família, incluindo fotos atuais e de infância.

"Tenho muito orgulho de ser sua mãe: por seu amor, caráter e valores que hoje te vejo passando para o seu lindo filho, meu neto junto com a minha nora Gabi! Estou aqui sempre para tudo o que precisar!!! Feliz aniversário!!! Vamos comemorar!! Viva o Karin", disse dona Kika na legenda da postagem.

Além de Sabrina Sato e Karin, Kika Sato ainda é mãe de Karina, que recentemente também completou mais um ano de vida e recebeu uma bela homenagem da irmã famosa. "Obrigada minha irmã por me ensinar a caminhar com tanta fé e coragem. Estou aqui sempre para você, Fefe, Manu e Felipão. Você é minha inspiração. Te amo eternamente", escreveu a apresentadora em um trecho.

Sabrina Sato parabeniza o irmão, Karin - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato divide momento fofo com Zoe, sua filha com Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 12, para compartilhar com os seguidores uma nova foto com a filha, Zoe, de 5 anos, que é fruto de seu relacionamento com Duda Nagle.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, as duas aparecem sorridentes O clique ainda conta com a canção Anjos (Pra quem tem fé), do cantor Rappa. O trecho escolhido por ela diz o seguinte: "Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim, é"; confira o registro!

