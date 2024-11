Sabrina Sato divide momento fofo com Zoe, sua filha com Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 12, para compartilhar com os seguidores uma nova foto com a filha, Zoe

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 12, para compartilhar com os seguidores uma nova foto com a filha, Zoe, de 5 anos, que é fruto de seu relacionamento com Duda Nagle.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, as duas aparecem sorridentes O clique ainda conta com a canção Anjos (Pra quem tem fé), do cantor Rappa. O trecho escolhido por ela diz o seguinte: "Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim, é."

Sabrina Sato e Zoe (Foto: Reprodução/Instagram)

Sabrina Sato enfrenta momento delicado

Sabrina vem enfrentando o luto e voltando aos poucos para as redes sociais. Na última quarta-feira, 6, a notícia de que a famosa perdeu o bebê que esperava com o Nicolas Prattes foi divulgada pelo Hospital Israelita Albert Einstein. De acordo com um comunicado oficial da unidade de saúde, a famosa, que estava grávida de 11 semanas, foi hospitalizada no dia 5 de novembro em decorrência da não evolução da gestação.

Sabrina e Nicolas estavam esperando o primeiro filho juntos. Os dois começaram a namorar em fevereiro deste ano e ficaram noivos poucos meses depois. Até o momentos, eles ainda não se pronunciaram pessoalmente sobre o ocorrido.

Nesta segunda-feira, 11, ela compartilhou uma foto do noivo, Nicolas Prattes, ao lado de sua filha Zoe. No registro compartilhado nos stories do Instagram, Nicolas e Zoe aparecem juntos, em um "momento família". E Sabrina adicionou a canção "Tudo que a fé pode tocar", de Tiago Iorc. "Agora você é

Tudo que a fé pode tocar", diz o trecho compartilhado. A música foi escrita pelo cantor para falar sobre a morte de um amigo e trata sobre o luto. Veja a foto aqui.

Em outro momento, ela mostrou que está de volta ao trabalho e mostrou que estava no camarim do programa musical The Masked Singer Brasil, da Globo.