Sabrina Sato emociona com declaração para a irmã: 'Minha heroína'

Sabrina Sato usou as suas redes sociais para resgatar fotos antigas e fazer uma linda homenagem de aniversário para sua irmã

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 27, a apresentadora aproveitou para fazer uma homenagem de aniversário para sua irmã Karina Sato.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um carrossel de fotos em que aparece ao lado da irmã. Em algumas imagens, elas surgem ao lado de Zoe, de cinco anos, filha de Sabrina e Duda Nagle. Sabrina também resgatou algumas fotos antigas em que aparece ainda criança ao lado de Karina.

"Hoje é aniversário da minha irmã que é também minha heroína e eu não me canso de falar do tamanho do meu amor, admiração e gratidão que sinto. E quando eu falo que não seria nada sem ela é porque é a pura verdade. Karina Sato é inacreditável como ser humano, mãe, profissional. Agradeço a Deus todos os dias por ter meu anjo da guarda em forma de gente e em forma de irmã. Quando penso nela me emociono com sua bondade, amor e sua força... Viva Karina e sua generosidade. Obrigada minha irmã por me ensinar a caminhar com tanta fé e coragem. Estou aqui sempre para você, Fefe, Manu e Felipão. Você é minha inspiração. Te amo eternamente", escreveu Sabrina na legenda da publicação.

Surpresa

A apresentadora Sabrina Sato está em Paris, na França, para a Fashion Week e o noivo dela, o ator Nicolas Prattes, que está protagonizando a novela das nove, Mania de Você, está morrendo de saudades dela e, por isso, deu um jeito de relembrá-la disso.

Na quinta-feira, 26, em seus stories, a ex-BBB revelou que ganhou um mimo especial do amado e com um bilhete cheio de amor. Sabrina Sato então foi surpreendida com flores e um cartão com várias palavras apaixonadas.

Na imagem postada pela famosa foi possível ver um pouco do texto escrito por Nicolas Prattes. No cartão, ele falou sobre estar com saudade, mas sobre dar um jeito de estar presente em qualquer lugar do planeta com ela. O global ainda comentou que ama vê-la brilhar em seu trabalho.