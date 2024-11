Rodrigo Hilbert presta homenagem especial no aniversário da mãe: 'Te amo'

O apresentador Rodrigo Hilbert mostrou a comemoração intimista do aniversário de sua mãe, Suzete Hilbert, e prestou uma homenagem especial

Rodrigo Hilbertchamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro de sua mãe, Suzete Hilbert Alberton. Ela completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 25, e o artista fez questão de parabenizá-la.

No feed do Instagram, o marido da atriz e apresentadora Fernanda Lima postou uma foto da festa intimista de aniversário de sua mãe. Na imagem, a aniversariante aparece cortando seu bolo, todo decorado com morangos. Ainda é possível ver algumas bexigas amarelas e flores enfeitando a sala da casa.

Ao dividir o registro, Hilbert homenageou a mãe. "Feliz aniversário, mãe! Te amo! Brigado por tudo!", escreveu o artista, que é pai dos gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e de Maria Manoela, de quatro.

Os fãs parabenizaram dona Suzete nos comentários. "Que linda sua mama", disse uma seguidora. "Parabéns, saúde e grandes alegrias", desejou outra. "Felicidades e muitas bençãos para sua rainha", falou uma terceira.

Em maio deste ano, Rodrigo Hilbert impressionou os internautas mais uma vez ao mostrar um novo item produzido por ele. Na ocasião, o famoso mostrou que construiu uma bengala para dar de presente para sua mãe. No registro, o apresentador surge levando uma madeira até o local onde costuma realizar alguns de seus trabalhos manuais. Já no final da gravação, ele encantou ao aparecer caminhando ao lado da matriarca da família. "Que a gente sempre caminhe juntos, mãe", disse ele.

Confira:

Rodrigo Hilbert brinca sobre rotina após vencer ultramaratona de ciclismo

É tempo de descanso para Rodrigo Hilbert! Após passar mais de 29 horas em competição e vencer uma ultramaratona de ciclismo na Bahia, o ator usou as redes sociais para mostrar como está a rotina depois da vitória.

Em seu perfil oficial no Instagram, o marido de Fernanda Lima surgiu dormindo abraçado a um travesseiro dentro de um ônibus de viagem. "Depois de 29hrs06min de prova, a gente tá como?", brincou. Ele venceu a categoria Nelore da 14ª edição da Brasil Ride, realizada em Arraial D'Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, na Bahia. A prova teve sete etapas, somando seis dias de duração. Saiba mais!

