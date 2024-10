Rita Lee inspira decoração de bolo para comemorar 100 apresentações de musical

Rita Lee: um Musical Autobiográfico, em cartaz em São Paulo, festejou conquista com doce cheio de referências à carreira da cantora

O musical Rita Lee: uma autobiografia musical, atualmente em cartaz em São Paulo, comemorou 100 apresentações no domingo, 27, e teve um bolo para marcar o feito. O doce, no entanto, foi decorado com várias referências à carreira da icônica cantora, morta em 2023 aos 75 anos.

O bolo trouxe um busto de Rita Lee fiel às feições da artista, segurando uma ovelha negra, tudo feito de pasta americana (uma massa de açúcar). Atrás da imagem, um perfume, um marciano, um vampiro, entre outras referências à suas músicas, além de fotos e ilustrações de Rita remetendo aos seus discos e livros, e um número 100 iluminado, marcando a conquista da peça.

"É difícil de comer um negócio bonito desses, vai virar uma escultura para decorar a minha casa", disse Mel Lisboa, que interpreta Rita no musical, quando o bolo foi trazido ao palco no final da apresentação. Por esse trabalho, a atriz está indicada ao prêmio Shell, o mais importante do teatro brasileiro.

A obra de arte foi feita pelo designer de doces Chico Zinneck, que faz parte da equipe do reality show Bake Off Brasil. "Parece um caderno de fã daqueles cheio de colagem do anos 80. Fã alucinado da Rita que sou, foi assim que me senti montando esse projeto. Que prazer poder vasculhar sua vasta obra e traduzi-la nesse lindo bolo", escreveu o artista, em seu perfil no Instagram.

Rita Lee: Uma Autobiografia Musical segue em cartaz no teatro Porto Seguro até 8 de dezembro. O sucesso da espetáculo tem sido tão grande que todos os ingressos já estão esgotados.

