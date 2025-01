Renato Aragão chega aos 90 anos apaixonado pela arte: 'Aprendi muito'

Formado em profissão que nunca exerceu, Renato Aragão completa 90 anos; comediante já confessou em entrevista à CARAS Brasil sua paixão pela formação

O dia 13 de janeiro é marcado pelo aniversário de Renato Aragão, o eterno Didi de Os Trapalhões. Neste domingo (13), o humorista completa 90 anos e com um fato inusitado: a mesma quantidade de tempo sem nunca sequer ter exercido a profissão em que é formado. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator explicou que segue apaixonado pela carreira artística, mesmo ciente de que sua formação em Direito na Faculdade do Ceará foi essencial.

Renato Aragão explicou que mesmo sendo formado em Direito e podendo atuar na área, ele não encerraria sua profissão artística: "Desde que eu me entendo por gente, gosto de trabalhar. Já fiz 50 filmes, não posso parar. Aprendi muito comigo mesmo, porque fiz curso de advogado, sou formado, mas eu venho do palhaço, sou palhaço, não sou advogado".

Antes de se tornar o icônico Didi, Renato Aragão não pretendia ser artista. Em 1961, ele se formou em Direito na Faculdade do Ceará, em Fortaleza, com apenas 26 anos. Na época, o humorista trabalhava no Banco do Nordeste e realizava um curso de produtor, diretor e redator para a TV Ceará. Após a formação na universidade, ele decidiu que iria se dedicar 100% à carreira artística.

A TV Ceará foi responsável por descobrir o fenômeno que até hoje estampa grandes produções nacionais. Três anos depois, Renato Aragão recebeu uma oportunidade de contrato com a TV Tupi, no Rio de Janeiro, onde conheceu Dedé Santana. Já em 1971, foi para a Record para comandar Os Insociáveis e conheceu Mussum e Zacarias. Mais três anos, o quarteto se transferiu para a TV Tupi e formou Os Trapalhões.

