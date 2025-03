Regina Duarte exalta Gabriela Duarte como atriz: 'Talento é uma coisa que nasce com a pessoa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Regina Duarte fala sobre a trajetória de Gabriela Duarte como atriz e revela se influenciou a filha na carreira

Regina Duarte (78) é dona de uma das carreiras mais respeitadas na história da teledramaturgia brasileira e, provando que talento vem de família, Gabriela Duarte (50), filha da atriz, também conquistou um lugar de destaque no meio artístico. Em entrevista à CARAS Brasil, ela exalta a trajetória da herdeira: "Talento é uma coisa que nasce com a pessoa".

A eterna namoradinha do Brasil relembra que Gabriela Duarte mostrava paixão pela arte desde criança. Regina Duarte também é mãe de André Duarte e João Gomez, mas afirma que apenas a filha tinha interesse pela carreira artística.

"Eu tenho três filhos, dois homens e uma mulher, que é a Gabriela. Todos os espetáculos de teatro que eu fiz, todas as vezes que eu tive oportunidade de levar eles para assistirem uma gravação de televisão, sempre eu notei que o interesse deles durava cinco minutos", relembra.

Porém, diferente dos irmãos, Gabriela demonstrava que tinha interesse pela carreira artística: "Ela ficava colada em mim, grudada. Nos espetáculos, eu me lembro muito [...] que ela sentava atrás das cortinas laterias e assistia o espetáculo inteiro com a perninha cruzada! Isso com três, quatro anos".

Regina Duarte reforça que nunca influenciou na escolha da filha: "Veja você que o talento é uma coisa que nasce com a pessoa. Ela é a grande atriz que se tornou porque ela se interessou desde muito pequena pela arte de representar". A artista menciona.

"Ela tinha paixão! Ela já sabia ler, devia ter sete anos, e pedia para tomar meus textos. Ela lia todos os capítulos. Tudo isso muito cedo", finaliza a atriz Regina Duarte ao falar da trajetória artística de Gabriela Duarte.

