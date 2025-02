Afastada da TV, Regina Duarte segue carreira como artista plástica e vende pinturas

A atriz Regina Duarte, famosa por compor o elenco de novelas da Rede Globo, está vendendo os seus trabalhos artísticos em site oficial

Afastada da TV e dos palcos desde 2018, a atriz Regina Duarte, de 78 anos, anunciou recentemente o seu site oficial Regina das Artes em que está vendendo os seus trabalhos como artista plástica . Entre os itens à venda estão quadros, colagens, cartões e ecobags feitas pela famosa .

A eterna Helena, de Manoel Carlos, vende os itens a preços populares, como ecobags por R$ 30, até quadros feitos com óleo sobre tela por R$ 25 mil.

Acervo

A atriz é adepta das artes plásticas desde 1974 . Alguns dos itens que está vendendo, inclusive, foram feitos na década de 1990. Alguns trabalhos têm preço sob consulta, deste modo, é necessário entrar em contato com a equipe da artista para descobrir valores. As entregas são feitas para todo o Brasil e o frete é grátis para São Paulo.

No site consta uma biografia da atriz: "Com um perfil artístico e culturalmente versátil. O seu primeiro óleo sobre tela foi em 1974, uma cópia ampliada de uma foto da família. Atualmente a atriz vem se dedicando desde 2023 às Artes Plásticas/Botânicas”, diz o texto.

Em 2020, a atriz rompeu contrato com a Globo para fazer parte da gestão do governo do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro. Regina foi Secretária de Cultura por três meses.

Regina Duarte revela se retornaria às novelas



A novela História de Amor, exibida em 1995 pela TV Globo, está sendo reexibida na grade de programação da emissora durante as tardes. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Regina Duarte, o que marcou o início de uma parceria de grande sucesso na história da teledramaturgia brasileira.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz vibra com o retorno da obra na TV Globo, destaca parceria com Manoel Carlos e abre o jogo sobre uma possível volta às novelas. Confira!

