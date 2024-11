Ratinho se declara ao postar foto com a esposa e os netos: 'Amo muito vocês'

O apresentador Ratinho encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto com a esposa, Solange e os dois netos, Noah e Davi

O apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta terça-feira, 12, ao compartilhar uma foto em família.

No clique compartilhado no feed do Instagram, o artista do SBT aparece ao lado da esposa, Solange Massa, e dos dois netos, Noah, de seis anos, e Davi, de 1 aninho. Ao dividir o clique especial, Ratinho se declarou para eles. "Bom dia! Com os amores da minha vida: meus netinhos, Noah e Davi, e o meu amor, Solange. Amo muito vocês!", escreveu ele na legenda.

O post recebeu diversos comentários. "Admiro demais essa família", disse uma seguidora. "Família linda Deus os abençoe sempre", escreveu outra. "Que lindos. Família, benção de Deus", falou uma fã. "Toda criança especial é um anjo que Deus nos colocou na nossa vida", afirmou mais uma.

Vale lembrar que Noah e Davi são filhos de Gabriel Massa e Bruna Januário.

Confira:

Ratinho confessa ter sido vítima de golpe do Pix

Durante seu programa no SBT, o apresentador Carlos Massa - mais conhecido como Ratinho - compartilhou uma situação nada agradável que vivenciou. Isso porque ele foi vítima do chamado golpe do pix, e perdeu R$ 50 mil para uma pessoa que se passou por seu filho, Rafael.

Por meio de um número falso, o golpista enviou uma mensagem de texto ao comunicador pedindo dinheiro com urgência. Preocupado, Ratinho transferiu R$ 15 mil, mesmo estranhando a situação. "O golpista ligou dizendo que era meu filho: 'Ô pai!', e eu, inocente, perguntei: 'Quem está falando? É você, Rafael?'", disse ele, que depois relatou que a ligação caiu e a conversa continuou por um aplicativo de mensagens. Saiba mais!

