Virginia Fonseca faz homenagem de aniversário para amiga: 'Admiro'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca fez uma linda homenagem para a amiga Duda Freire, que está completando 20 anos de vida

Nesta segunda-feira, 14, Virginia Fonseca usou as suas redes sociais para fazer uma homenagem à amiga Duda Freire, que está completando 20 anos de vida.

A digital influencer compartilhou algumas fotos em que aparece ao lado da amiga e se declarou na legenda, ressaltando algumas qualidades de Duda.

"Dudão eu vou comer seu boloo. Hoje você completa 20 anos, isso é algo que admiro muito em você, já é uma mulher f*** com pouca idade… sabe entrar e sair de qualquer lugar, já conquistou sua independência financeira, faz seus corres, parabéns Dudão, não só hoje no seu aniversário, mas pela história linda que você está construindo e pela mulher que está se tornando!! Que Deus abençoe sua vida sempre, lhe dê saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso. Que esse novo ciclo seja incrível como você merece!! Amo você", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Tema da festa de Maria Alice

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

No sábado, 12 a digital influencer mostrou uma conversa que teve com a filha Maria Alice, de três anos, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe. A pequena completa quatro anos em maio e Virginia perguntou qual o tema que ela deseja para a festa.

"Eu perguntei e não filmei porque eu pensei que poderia ser qualquer resposta menos essa. Maria Alice, o seu aniversário está chegando. Qual vai ser o tema?", perguntou Virginia. "Do Halloween", respondeu a menina.

"Você tem certeza?", se surpreendeu Virginia. "Agora eu", interrompeu Maria Flor, de dois anos. "O seu está longe ainda, Floflo. O seu vai ser da Cinderela, não é? Mais para frente eu vou te perguntar de novo", disse Virginia, antes de voltar para Maria Alice. "Mas o seu está chegando, eu preciso saber. Você quer Halloween mesmo?".

"Hallowenn por favor", respondeu Maria Alice, mostrando que não está disposta a mudar de ideia. Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia e Zé Felipe também são pais de José Leonardo, de sete meses.

Leia também: Virginia Fonseca encanta em foto com marido e filho caçula