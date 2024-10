Rafael Cardoso faz homenagem em aniversário da filha: 'Saudade imensa'

O ator Rafael Cardoso celebrou os 10 anos de vida da filha mais velha, Aurora, e destacou a falta que sente da herdeira

O ator Rafael Cardoso iniciou a manhã desta terça-feira, 1, em clima de celebração! Por meio de suas redes sociais, o artista compartilhou uma homenagem especial de aniversário à filha, Aurora, que está completando 10 anos de vida.

Em seu Instagram oficial, Rafael resgatou diversos momentos marcantes da herdeira e os reuniu em um vídeo. Na legenda, ele parabenizou a aniversariante e destacou o quanto sente sua falta. "Lolo, hoje você completa 10 anos, e meu coração se enche de orgulho e amor por tudo o que você é e está se tornando", iniciou ele.

"Cada dia ao seu lado é um presente, e ver você crescer, descobrindo o mundo com sua curiosidade e alegria, me faz perceber o quanto a vida é mais bonita com você por perto. Sinto uma saudade imensa de te abraçar e ver seu sorriso de perto. A distância só reforça o quanto você é importante para mim. Cada riso, cada conversa, cada gesto seu está sempre guardado comigo, e mesmo quando não estou ao seu lado, saiba que meu amor te acompanha a todo momento", continuou Rafael Cardoso.

"Neste seu aniversário, quero te lembrar que você é única, forte e cheia de luz. Que este novo ano traga ainda mais aventuras, aprendizados e momentos felizes. Eu estarei sempre aqui, de longe ou de perto, torcendo por você, pronto para te apoiar em cada passo. Parabéns, meu amor! Você é, e sempre será, o maior tesouro da minha vida. Te amo", concluiu.

Aurora é fruto de seu antigo casamento com Mari Bridi. O ex-casal também é pai de Valentim, de 6 anos. Recentemente, em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Rafael Cardoso contou que está há um ano sem ter contato com os filhos.

Ele ainda explicou que o divórcio fez com que ele se afastasse dos herdeiros. Além de Aurora e Valentim, Rafael também é pai de Helena Cardoso, fruto de seu atual relacionamento com Carol Ferraz.

