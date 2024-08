Rafa Justus dá pause na maquiagem para cochilar antes de festa de 15 anos

Nos últimos preparativos para a sonhada festa de 15 anos, Rafa Justus pausou a maquiagem para tirar uma soneca antes da celebração

Chegou o grande dia! Nesta sexta-feira, 30, Rafaella Justus irá comemorar seus 15 anos em uma festa para lá de especial. Nos últimos preparativos, ela deu um pause na maquiagem para tirar uma soneca antes do evento, já que lidou com a insônia na noite anterior à celebração por conta da ansiedade. Nas redes sociais, a madrasta Ana Paula Siebert deu detalhes do momento.

"Ela resolveu, no meio da maquiagem dela, tirar uma soneca. Foi dormir plena e acordou para terminar", contou Ana Paula, que ainda presenteou a adolescente com uma carta e um buquê de flores. "Melhor receber coisas assim agora, antes de fazer o olho (maquiagem). Escrevi chorando", disse ela sobre a dedicatória.

Horas antes, a filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus contou que precisou de um chá de camomila, pois não tinha conseguido dormir. "Bom dia para quem não dormiu nada, ansiosa com o dia de hoje! Tomei chazinho de camomila para acalmar o coração", disse Rafa.

E os preparativos não foram só para ela. A aniversariante reuniu as 15 amigas que serão suas damas para um dia de beleza em um salão na capital paulista. "Minhas 15 melhores amigas se arrumando juntas", escreveu ela , que está se preparando para a festa em um espaço diferente das colegas.

O aniversário de Rafa Justus será realizado no Hotel JW Marriott, em São Paulo, conhecido por receber por diversas personalidades famosas. O evento contará com 400 convidados e uma decoração completamente cor de rosa.

