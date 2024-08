Gilberto Gil abre álbum de fotos ao comemorar aniversário de Preta Gil

Feliz aniversário! Nesta quinta-feira, 08, a cantora Preta Gil completa 50 anos de vida e ganhou uma homenagem do pai, Gilberto Gil

Na legenda, escreveu: "Desde pequeninha Preta tem esse talento que é comum a nós todos. Uma capacidade e um gosto pela variedade do entretenimento. Ela é muito assim, histriônica. Parabéns, filha!".

Em seguida, falou sobre o lançamento da autobiografia da filha. "E hoje tem lançamento especial: a autobiografia “Os Primeiros 50” chega para contar toda essa trajetória profissional e de vida.". Veja a publicação:

Flora Gil homenageia Preta Gil

Quem também usou as redes sociais para parabenizar a cantora foi Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e madrasta de Preta Gil. No Instagram, ela escreveu: "Casamos quando nos conhecemos, risos. Mas comemoramos nos meus 40 anos! Preta é a generosidade em forma de gente. Ela tem um coração cheio de amor e deixa seu rastro por onde passa".

E completou: "Somos parecidas em muitas coisas e, desde sempre, ela me fez e faz feliz! Não dá nem para expressar tudo, porque hoje o dia é todo da leonina mais querida, linda e amada deste planeta! Ela enfrentou dificuldades e hoje vai comemorar do jeitinho que gosta (só um bolinho) com amigos da vida. Te amo muito e quero que conte sempre com sua ‘mamis’. Obrigada por tanto carinho e proteção com seus sobrinhos, meus netos. Te amo sempre”, disse a produtora.

Mais cedo, Preta Gil compartilhou que passou a virada do aniversário com amigos e familiares e ganhou um bolinho em casa. E a cantora também adiantou que quer celebrar a data em grande estilo com um fetão.