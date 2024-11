Preso, Diddy é surpreendido por atitude dos filhos em seu aniversário

O rapper Sean Combs, mais conhecido como Diddy, que está preso em Nova York desde o dia 16 de setembro, completou 55 anos nesta segunda-feira, 4

O rapper Sean Combs, mais conhecido como Diddy, que está preso em Nova York desde o dia 16 de setembro, completou 55 anos nesta segunda-feira, 4. E ele foi surpreendido por uma ligação de seis de seus sete filhos, que se reuniram para cantar “Parabéns para Você”.

"Feliz aniversário pai, nós te amamos", escreveram na legenda da publicação. Vale lembrar que Diddy Combs é pai de sete filhos com quatro mulheres diferentes: Quincy, de 33 anos, Justin, de 30, Christian, de 26, Chance, de 18, as gêmeas D'Lila e Jessie, de 17, e Love Sean, de apenas 2 anos. Com informações do jornal O Globo.

Veja a publicação:

Filhos de Diddy se pronunciam após novas acusações contra o pai: 'Unidos'

Recentemente, o ator e cantor Quincy Brown, um dos sete filhos de Sean Combs, decidiu se pronunciar após ser divulgado que há cinco novos processos contra o magnata da indústria musical americana. Em uma publicação nas redes sociais, o filho do artista disse que ele e os irmãos apoiam o pai.

"O último mês devastou nossa família. Muitos julgaram tanto ele quanto nós com base em acusações, teorias da conspiração e narrativas falsas que se espalharam de maneira absurda nas redes sociais. Estamos unidos, apoiando você a cada passo do caminho. Nos agarramos à verdade, sabendo que ela prevalecerá, e nada quebrará a força da nossa família. Sentimentos sua falta e amamos você, pai", escreveu Quincy, um dos filhos de Diddy, por meio de publicação no feedo do Instagram.

E a mãe do rapper, Janice Small Combs, também já se pronunciou sobre o caso. Em um comunicado divulgado pelo The Hollywood Reporter, ela declarou que, apesar de seu filho não ser perfeito, é inocente das acusações. Leia o comunicado completo!

