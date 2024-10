Mãe de Diddy rompe o silêncio e se manifesta sobre acusações contra o filho

Janice Small Combs, mãe de P. Diddy, decidiu se pronunciar sobre a série de acusações contra o rapper, que está detido desde 16 de setembro

Janice Small Combs, mãe de Sean Combs, mais conhecido como Diddy, decidiu se pronunciar sobre a série de acusações contra o rapper. Ele está detido desde 16 de setembro e é alvo de investigações relacionadas a suspeitas de tráfico sexual e agressão. Em um comunicado divulgado pelo The Hollywood Reporter, ela declarou que, apesar de seu filho não ser perfeito, é inocente das acusações.

"Venho a vocês hoje como uma mãe devastada e profundamente triste pelas alegações feitas contra meu filho.É desolador ver meu filho sendo julgado não pela verdade, nas pela narrativa criada a partir de mentiras", iniciou ela no comunicado.

"Testemunhar o que parece ser o linchamento público do meu filho, antes que ele tenha a oportunidade de provar a sua inocência é uma dor muito insuportável para se colocar em palavras. Como todo ser humano, meu filho merece ter seu dia no tribunal, para finalmente compartilhar seu lado e provar sua inocência”, continuou ela.

Apesar da situação, ela confessou que seu filhou errou ao não assumir que era violento com a ex-namorada, Cassie Ventura. “Meu filho pode não ter sido inteiramente sincero sobre certas coisas, como negar já ter sido violento com a ex-namorada, quando as câmeras do hotel mostravam o oposto”.

A mãe do rapper disse ainda que, apesar do filho ter mentido, isso não o torna culpado de todas as novas alegações. “A história nos mostrou como os indivíduos podem ser condenados injustamente devido às suas ações ou erros passados”.

Mágoa

Janice também expressou sua mágoa ao ouvir as várias 'piadas' feitas à custa de seu filho. No encerramento do comunicado, ela defendeu o rapper das acusações de crimes sexuais. “Meu filho não é o monstro que o pintaram e ele merece a chance de contar sua versão”. As informações são do portal G1.