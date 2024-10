Julgamento de P. Diddy por tráfico sexual é marcado para começar em 2025

O rapper P Diddy se apresentou nesta quinta-feira, 10, ao tribunal em Nova York, quando juiz indicou a data do julgamento

Foi definido nesta quinta-feira, 10, a data de início do julgamento de Sean Combs por tráfico sexual e extorsão: 5 de maio de 2025. Segundo a agência de notícias Reuters, o juiz distrital dos EUA Arun Subramanian, responsável pelo caso, marcou a data em uma audiência no Tribunal Federal de Manhattan nesta quinta, na terceira vez que o artista se apresentou à corte desde sua prisão em 16 de setembro.

O rapper mais conhecido como P.Diddy se declarou inocente em 17 de setembro das três acusações do processo pelo qual está preso, de usar seu império empresarial ​​para transportar mulheres e homens trabalhadores do sexo através das fronteiras estaduais para participarem de performances sexuais gravadas, chamadas de "Freak Offs".

Nesta quinta, o rapper mais uma vez se declarou inocente de todas as acusações. Vestindo trajes tradicionais de prisão nos Estados Unidos, o acusado levantou e mandou beijos para seus familiares sentados na plateia do tribunal após o término da audiência. Sua mãe e seus filhos compareceram, disse o advogado de defesa Anthony Ricco no tribunal.

De acordo com a agência de notícias, a promotora Emily Johnson disse à corte que o caso duraria pelo menos três semanas. Já o advogado de defesa do artista, Marc Agnifilo acredita que deve durar cerca de uma semana.

Ele segue preso no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn. Após ter o pedido de fiança negado por um juíz, a equipe do acusado entrou com um recurso, que segue pendente. O rapper e produtor pode pegar pena de prisão perpétua e no mínimo 15 anos se for condenado pelas três acusações que enfrenta: conspiração de extorsão, tráfico sexual e transporte para envolvimento em prostituição.

As acusações incluem relatos de que o rapper teria forçado vítimas a se envolver em atos sexuais com convidados de seus eventos, além de gravá-las em momentos de vulnerabilidade.

Fontes próximas revelam como está Justin Bieber após especulações

Em meio às teorias e especulações de que Justin Bieber seria uma das supostas vítimas do rapper norte-americano P. Diddy, fontes próximas ao cantor revelaram sua reação às notícias. De acordo com o portal Us Weekly, Bieber estaria "enojado" pelas acusações feitas contra o magnata da música.

As mesmas fontes afirmaram ao veículo que o marido de Hailey Bieber "não tem nada a ver" com Diddy, ou Sean Combs. Além disso, sua assessoria teria reforçado que ele pretende se manter distante de discussões sobre o assunto.