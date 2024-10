Patrícia Poeta impressiona seguidores ao postar ensaio de fotos raro da juventude

A apresentadora postou nas redes sociais nesta quinta-feira, 10, uma foto que fez há anos atrás e recebeu uma chuva de elogios

Patrícia Poeta surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira, 10, ao postar no Instagram um registro antigo em que aparece no auge de sua juventude. A apresentadora, porém, não revelou de que ano é a foto. A apresentadora do Encontro, decidiu resgatar a foto por conta da #TBT, 'Throwback Thursday', popularmente conhecida como 'quinta-feira das lembranças'.

Na publicação, Patrícia aparece posando em uma escada, com um look despojado e filtro preto e branco na foto. "#tbt", escreveu na legenda. Ela recebeu uma chuva de elogios de seus fãs: “Misericórdia. Muito linndaaaa”, escreveu uma, “Lindíssima gata”, comentou um outro seguidor, “Quantos adjetivos posso escrever aqui ??”, disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta chama atenção ao se exercitar com a irmã

Patrícia Poeta chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 15, ao compartilhar alguns cliques ao lado de sua irmã, a jornalista e a apresentadora da Record Rio Paloma Poeta.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a apresentadora do programa 'Encontro', da TV Globo, aparece caminhando com a irmã em uma praia do Rio de Janeiro. Para cuidar da saúde, as duas aparecem de top e óculos escuros. "Domingão em família", escreveu Patrícia na legenda da publicação.

Patrícia Poeta choca ao mostrar treino pesado na academia

Patrícia Poeta impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar novos registros de seu treino na academia. Algumas horas após comandar o programa 'Encontro', da TV Globo, a apresentadora foi cuidar da sua saúde.

Em seu perfil oficial no Instigaram, ela postou fotos e vídeos realizando alguns exercícios e chamou a atenção ao exibir seu corpão sarado. Para o treino, Patrícia surgiu usando um top e calça legging. O look fitness deixou em evidência seu abdômen sarado. "Turno 2 do dia… hora de cuidar da saúde!", escreveu a jornalista na legenda da publicação. Veja a publicação!