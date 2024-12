Patrícia Poeta faz primeiro especial de Natal do Encontro: 'Trazer esperança'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Poeta dá detalhes sobre o programa desta terça-feira, 24, e conta como irá comemorar a data especial

Sem tempo para parar neste fim de ano, Patrícia Poeta(48) aproveita a véspera de Natal, nesta terça-feira, 24, para fazer o primeiro programa especial para a data do Encontro. De acordo com a jornalista, o projeto foi idealizado há meses, quando conheceu a história de Deise Ferreira(47), e, agora pretende aproveitar a data para surpreendê-la e passar uma mensagem de amor e esperança.

"Estamos a mil, no embalo para entregar algo lindo, nunca havíamos tido um especial de Natal", afirma Patrícia Poeta , em entrevista à CARAS Brasil. "Queria muito tocar a vida da Deise positivamente depois de tudo o que ela passou". A inspetora de alunos ficou conhecida nacionalmente após lutar por mais de três meses para conseguir enterrar a mãe, vítima do descaso público.

Então, a jornalista contou o auxílio de sua equipe, do comercial da Globo e do fotógrafo e maquiador Fernando Torquatopara fazer uma transformação de visual em Deise, e preparar encontros e surpresas para trazer mais emoção ainda à véspera do Natal.

"Natal é sobre isso, união e boas ações", continua. "É trazer esperança. É mostrar que mesmo sob todas as adversidades e desafios da vida, a gente não pode perder a fé e a força que existe dentro de cada um de nós. Temos que lembrar de sempre tocar a vida do outro com gentileza, carinho e amor. Estamos vivendo momentos difíceis, onde a vida tem sido banalizada."

A apresentadora afirma que sente uma grande responsabilidade em usar sua visibilidade e espaço para promover melhorias para as pessoas. "Acredito, de verdade, que se a gente mudar ou ajudar uma única pessoa que seja já valeu à pena. Estamos falando de amor e empatia. As causas em que acredito e puder ajudar, irei."

Por fim, a apresentadora afirma que passará a noite da véspera de Natal dormindo, já que na quarta-feira, 25, acordará às 4h30 para ir ao trabalho. O Ano Novo será mais tranquilo, já que ela entrará de férias e aproveitará para viajar com os amigos. "Serão dias de descanso. É necessário se reenergizar."

