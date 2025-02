Gloria Pires celebra volta aos treinos após três meses: 'Foco e disposição'

Em suas redes sociais, Gloria Pires compartilhou um vídeo em que aparece na academia e celebrou a volta aos treinos após três meses

Em suas redes sociais, Gloria Pires sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de sete milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, a atriz publicou um vídeo em que aparece na academia fazendo uma série de exercícios acompanhada pela filha Cleo.

Na legenda, a famosa celebrou o fato de conseguir retornar aos treinos após meses cansativos. "Voltando à rotina, após três meses insanos de férias, virose, trabalhos. Retomar o condicionamento requer foco e disposição dobrada. Vamos", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Minha marombinha", escreveu Cleo. "Super focada e disciplinada", disse uma internauta. "Referência de envelhecer maravilhosamente. Linda", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Gloria Pires foi como a Irene de Terra e Paixão, novela exibida pela Rede Globo em 2023.

Declaração

Dia de festa na casa de Gloria Pires! Recentemente, a atriz usou as redes sociais para celebrar o aniversário do marido, Orlando Morais. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista homenageou o amado, que completou 62 anos, com uma mensagem especial.

Na publicação, ela dividiu clique em que aparece ao lado do companheiro em momentos diferentes. "Hoje é seu dia! Dia de celebrar a sua existência! Que sorte a minha estar ao seu lado nessa caminhada. Hoje, especialmente, agradeço pela sua saúde, pelo seu espírito criador e pela sua paixão pela vida, pelos filhos, pela família de sangue e pela família do coração, que cresce diariamente. Muitos vivas a você, meu amor", escreveu. Nos comentários, o músico reagiu: "Amor eterno!!! Te amo muito".

O músico Orlando Morais e a atriz Glória Pires estão juntos desde que se conheceram em 1987. Na época, ela estava gravando a novela Direito de Amar, da Globo, e ele era um cantor iniciante. Casados há 36 anos, a artista destacou a importância de ter momentos para que o casal consiga aproveitar a companhia um do outro.

