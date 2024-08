Gloria Pires completa 61 anos e ganha declaração especial de Orlando Morais

Marido de Gloria Pires, Orlando Morais realizou uma homenagem especial de aniversário à atriz: 'Escolhemos nos escolher'

Dia de festa na casa de Gloria Pires! A atriz, que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 23, iniciou o dia especial com uma declaração de amor do marido, Orlando Morais. Através das redes sociais, o cantor e compositor celebrou a chegada dos 61 anos da amada em uma bela homenagem de aniversário.

Em comemoração a data, o companheiro de Gloria Pires selecionou diversas fotos do casal e ressaltou o quanto é apaixonado por ela. "Como escrever sobre alguém que além de tanta admiração, tanto orgulho, mora e ocupa seu coração por inteiro. Como não amar um ser humano que não mata nem uma formiga, que luta pela água, e beija o ar com tamanho agradecimento", iniciou Orlando.

"Escolhemos nos escolher nessa vida, brincamos de seguir juntos tropeçando e gargalhando, olhamos um para o outro e está tudo dito, nos prometemos outras vidas que ainda virão. Ninguém nunca vai nos entender, nem nós mesmos. É uma mágica sem truques, dois cometas brincando no céu, duas vidas em uma só. Cleo, Anttónia, Ana , Bento… O que mais eu posso te dizer…. Te amo, feliz aniversário", completou ele.

Nos comentários, a aniversariante fez questão de agradecer a homenagem do marido e deixou uma mensagem carinhosa ao amado: "Ah, meu amor… gratidão demais por esse encontro e tudo o que geramos com essa potência. ‘reflexo e refletor’. Te amo", declarou Gloria Pires.

Juntos há mais de 30 anos, os dois são pais deAnttónia, de 32 anos, Ana, de 24, e Bento, de 19. Gloria é mãe de Cleo, fruto de sua antiga relação com o cantor Fábio Jr. A atriz, que conheceu o padrasto ainda muito criança, também o considera como pai.

Gloria Pires celebra aniversário de 61 anos

Ainda na manhã desta sexta-feira, 23, Gloria Pires usou as redes sociais para celebrar a chegada do novo ciclo de vida. Esbanjando alegria, a atriz publicou um vídeo em suas redes celebrando a data especial.

"Gente, estou fazendo 61 anos, muito bem vividos. Estou muito feliz! Nesse dia que é tão especial pra mim, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Pra você que acompanha minha vida, que me apoia, e se diverte com os meus trabalhos… Gostaria de pedir a contribuição de vocês, pra uma dessas obras que eu apoio", iniciou a famosa no registro.

Em seguida, a famosa mencionou todas as obras fundamentais: Retiro dos Artistas, Instituto Vida Livre e Mapa do Acolhimento. "Eu vou ficar muito feliz com a sua contribuição, como se ela tivesse sido enviada a mim mesma", concluiu Gloria Pires.

