Nicole Bahls presta bela homenagem no aniversário da mãe: 'Mulher incrível'

A influenciadora digital Nicole Bahls postou uma foto com a mãe, Vera Barbosa, e escreveu uma bela mensagem em seu aniversário

Nicole Bahls usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe. Dona Vera Barbosa completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 29, e ganhou uma mensagem especial da filha.

No feed do Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto ao lado da aniversariante e exaltou a força dela. "Hoje é o dia da mulher mais incrível que eu conheço, minha mãe guerreira, que abdicou de tantas coisas para me dar o melhor, a mim e às minhas irmãs. Sua generosidade, força e amor incondicional são o que nos fazem ser quem somos", afirmou.

Em seguida, Nicole citou alguns ensinamentos da mãe. "Foi você quem me ensinou a amar os animais e a cuidar deles com carinho, e também nos mostrou como é ter um coração lindo e cheio de compaixão. Feliz aniversário, mãe! Que seu dia seja tão especial quanto você é para nós. Te amo além da vida", declarou.

Confira:

Nicole Bahls revela madrinha famosa em estreia nas novelas

Nicole Bahls estreia nas novelas em Beleza Fatal, a primeira trama da Max voltada para o mercado internacional. Intérprete de uma personagem que busca por uma beleza perfeita, a influenciadora digital contou com um empurrãozinho de Camila Pitanga para debutar na dramaturgia. A dona do papel de Lola, a grande vilã da história escrita por Raphael Montes, foi a responsável por fazer o convite à ex-panicat.

Em entrevista coletiva, com participação da CARAS Brasil, a atriz conta que está animada com a nova profissão. "A novela é a minha primeira participação. Fiquei muito feliz, foi o convite feito pela Camila Pitanga. A gente fez algumas reuniões e eu amei. Eu acho que tem muito a ver com a minha vida, no momento que eu vivo", conta a estrela. Saiba mais!

