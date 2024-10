Nicole Bahls mostra antes e depois de cirurgia plástica

Nicole Bahls realizou uma lipo lad recentemente para definir os contornos abdominais e mostrou o resultado do procedimento

Recentemente, Nicole Bahls realizou uma lipo lad para definir mais os contornos abdominais. O responsável pelo procedimento foi o cirurgião Marcelo Kolling.

Segundo o profissional, o objetivo da cirurgia é melhorar a aparência da pele, deixando-a mais firme, rígida e tonificada, além de estimular a produção de colágeno.

No Instagram, o médico chegou a postar um antes e depois, revelando o resultado do procedimento que foi feito no início de setembro. Nicole chegou a curtir o festival Rock In Rio apenas 15 dias após a cirurgia.

"Acabei de fazer uma lipo. Estou me recuperando ainda. Tive que adaptar o look com a cinta, meu médico não liberou ainda para ficar sem a cinta", disse ela, para a Quem, na ocasião.

Detalhes da cirurgia

A influenciadora digital e empresária Nicole Bahls usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito de seu pós-cirúrgico. Recentemente, a ex-Panicat realizou uma lipo lad na cintura para deixá-la mais definida.

Por meio de seus stories no Instagram, Nicole contou como tem sido sua recuperação nos últimos dias. "Essa semana foi meio de luta. Resolvi fazer uma lipo lad, só que a recuperação para quem faz lipo, vocês sabem que precisa de uns dias para ir processando todo o negócio, tem que fazer o repouso direitinho, drenagem…", iniciou ela.

Em seguida, Nicole Bahls explicou o motivo para ter realizado a mudança no corpo. De acordo com a famosa, apesar de seguir uma dieta regrada, ela não estava muito satisfeita com a cintura. "Tem umas amigas que falam ‘não precisava’... Gente, eu sou uma embalagem, dependo da minha imagem e quero ficar com a cintura fininha para o verão", brincou a influenciadora.

"Chega o Carnaval e a gente quer colocar alguns looks mostrando mais a cintura, adoro roupa que marca a cintura. Estava incomodada, achando que minha cintura estava um pouco ‘grossinha’. Faço dieta, corro atrás das minhas vacas, mas minha cintura não estava afinando naturalmente, por isso resolvi fazer", continuou ela.

Apesar de ainda estar em recuperação, Nicole Bahls se mostrou bastante contente com o atual resultado do procedimento estético. "Estou feliz, sentindo minha cintura mais fininha. Nesse período ainda estou usando a cinta, serão quase 60 dias usando a cinta", revelou a famosa, por fim.